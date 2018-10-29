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В Ошмянах следователи заключили под стражу серийных поджигателей

30.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В ходе расследования двух уголовных дел, возбужденных Ошмянским районным отделом Следственного комитета по фактам умышленного уничтожения имущества, следователями и сотрудниками милиции установлены подозреваемые лица. 

  

Основаниями для возбуждения уголовных дел послужили факты пожаров, произошедших в двух сельских населенных пунктах Ошмянского района. В ночь с 8 на 9 декабря 2017 года был совершен поджог сарая и личного имущества в нежилом доме в д. Лужище. Размер причиненного потерпевшему материального ущерба составил около 2 тысяч рублей. 



В ночь с 28 на 29 мая 2018 года в д. Гольшаны подозреваемые подожгли нежилой дом местного жителя и сарай его односельчанина. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму порядка 4 тысяч рублей. 



По результатам осмотров мест происшествий и пожарно-технических экспертиз установлено, что причиной возгораний стало занесение постороннего источника огня извне. 



Для установления лиц, совершивших поджоги, был проведен большой объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате сотрудники милиции получили информацию о возможной причастности к совершению преступлений 19 и 20-летнего жителей указанного района. 



В ходе допросов оба лица дали признательные показания. Кроме того, сообщили о своей причастности еще к двум фактам поджогов, совершенных из хулиганских побуждений в ночь с 8 на 9 октября 2018 года. Как выяснилось, в Ошмянском районе они подожгли здание бывшей молочно-товарной фермы со 180 тоннами сена общей стоимостью около 17 тысяч рублей, а в придорожной полосе автодороги Ошмяны – Ивье на территории Ивьевского района сожгли 9 соломенных тюков и соломенных декораций. 

В Ошмянах следователи заключили под стражу серийных поджигателей
 

При последующей проверке показаний на местах преступлений подозреваемые не только подтвердили, но и конкретизировали факты преступлений. 
В ходе обысков в жилищах соучастников обнаружены предметы и следы, доказывающие их причастность к содеянному. 



Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество фигурантов, в том числе на два автомобиля. В качестве меры пресечения злоумышленников заключили под стражу. Ранее оба к уголовной ответственности не привлекались. Один из них не имеет постоянного места работы. Второй трудился в Островецком районе. 



С учетом характера совершенных преступлений в отношении подозреваемых будут проведены судебно-психиатрические экспертизы для установления способности нести ответственность за содеянное на общих основаниях. 



Расследование продолжается. Наряду с установлением всех обстоятельств указанных преступлений следователи совместно с сотрудниками милиции продолжают проверять подозреваемых на возможную причастность к иным преступным деяниям. 


 

 
 
 
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В ходе расследования двух уголовных дел, возбужденных Ошмянским районным отделом Следственного комитета по фактам умышленного уничтожения имущества,...
 
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