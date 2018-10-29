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Россиянин пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь девять iPhone X
30.10.2018 — Разное | Светлы шлях
В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе пресечена попытка незаконного перемещения из Литвы партии iPhone X, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Фото ГПК
Ночью 27 октября во время оформления гражданина России сморгонские пограничники обнаружили девять смартфонов - они были спрятаны в конструктивных особенностях автомобиля.
Дорогостоящий товар изъят сотрудниками таможни для дальнейшего разбирательства.
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В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе пресечена попытка незаконного перемещения из Литвы партии iPhone X, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
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