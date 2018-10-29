Россиянин пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь девять iPhone X

В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе пресечена попытка незаконного перемещения из Литвы партии iPhone X, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.



Фото ГПК

Ночью 27 октября во время оформления гражданина России сморгонские пограничники обнаружили девять смартфонов - они были спрятаны в конструктивных особенностях автомобиля.

"Мужчина утверждал, что вез телефоны исключительно для личного пользования. Однако при этом он не стал ничего декларировать и выбрал для оформления "зеленый канал", - рассказали в Госпогранкомитете.

Дорогостоящий товар изъят сотрудниками таможни для дальнейшего разбирательства.

БЕЛТА