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Истребитель для пополнения музея военной техники в Пинск прибудет к 16 часам
30.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Экспонат военного самолета СУ-27 П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, уже в пути.
Прибытие эскорта ожидается в 16.00. По въезду в город автомобили сопровождения в оперативном порядке будут ограничивать передвижение транспорта по маршруту следования колонны, который изменен с учетом времени прибытия и из соображений логистики.
СУ-27П планируют перевезти в городской парк культуры и отдыха, въехав в Пинск через деревню Галево и далее по улицам Рокоссовского и К. Маркса.
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, возможны некоторые задержки рейсов в расписании движения некоторых городских маршрутов.
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