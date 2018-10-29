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Истребитель для пополнения музея военной техники в Пинск прибудет к 16 часам

30.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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Экспонат военного самолета СУ-27 П, переданный Пинскому горисполкому для пополнения музея военной техники под открытым небом, уже в пути.

Истребитель для пополнения музея военной техники в Пинск прибудет к 16 часам
Спецавтоколонна в сопровождении Госавтоинспекции выехала из Барановичей сегодня утром. Сейчас самолет транспортируют по дороге Р6 на участке Ивацевичи — Пинск.

Прибытие эскорта ожидается в 16.00. По въезду в город автомобили сопровождения в оперативном порядке будут ограничивать передвижение транспорта по маршруту следования колонны, который изменен с учетом времени прибытия и из соображений логистики.

СУ-27П планируют перевезти в городской парк культуры и отдыха, въехав в Пинск через деревню Галево и далее по улицам Рокоссовского и К. Маркса.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, возможны некоторые задержки рейсов в расписании движения некоторых городских маршрутов.

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