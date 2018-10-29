В этом году на Минском международном кинофестивале «Лiстапад» покажут 167 фильмов. И никто не поможет сориентироваться, что из этого посмотреть, лучше, чем программный директор феста Игорь Сукманов. AFISHA.TUT.BY попросила рассказать, какое кино смотреть новичкам, а какое — любителям радикализма.

Восемь фильмов, которые понравятся новичкам (и вообще всем)

«Сердце мира»





Режиссер: Наталья Мещанинова. Программа: основной конкурс игрового кино. Когда: 7 ноября, 19.00 («Центральный»), 8 ноября, 19.00 (Falcon Club Бутик Кино). О чем кино: Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

Игорь Сукманов: «Это универсальная картина, лучшее российское кино года, которое нельзя пропустить. Многомерное кино, такой камерный эпик нашей жизни. При всей социальной и экзистенциальной проблематике, знакомой зрителю Мещаниновой, в „Сердце мира“ есть совершенно неожиданные ходы. В этом тихий радикализм фильма — он не идет на поводу каких-то ожидаемых прогрессивных точек зрения. Вы посмотрите, как неожиданно там решена тема „зеленых“. Благодаря этой картине наше отношение к миру и каким-то проблемам может измениться».

«Вы умрете, или мы вернем вам деньги»





Режиссер: Том Эдмундс. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Человеческие комедии». Когда: 4 ноября, 19.00 («Пионер»). О чем кино: после очередной неудавшейся попытки свести счеты с жизнью незадачливый писатель Уильям обращается к услугам наемного убийцы Лесли — неумолимого ангела смерти из «Гильдии Убийц» — организации, готовой оказать помощь всякому, кто нуждается в быстром и безболезненном уходе из жизни. У Лесли доброе сердце, но нетвердая рука. Начальство мечтает отправить его на пенсию, а подвернувшийся контракт — единственный шанс отсрочить неизбежное. Однако в дело вмешивается случай. Уильяму вдруг улыбнулась судьба: он влюбляется.

Игорь Сукманов: «Образец классического темного фильма о наемном убийце с чистой душой с отличными актерскими работами. Здесь вы найдете параллель с „Я нанял убийцу“ Аки Каурисмяки. Картина работает по законам британских комедий, где парадоксальные ситуации работают на то, чтобы красиво развлечь зрителя».

«Господин»





Режиссер: Рохен Гера. Программа: конкурс игрового кино «Молодость на марше». Когда: 3 ноября, 15.00 («Центральный»). О чем кино: Ратна работает горничной у Ашвина — молодого человека из состоятельной семьи. Кажется, что ему не на что жаловаться, но Ратна видит, что на самом деле он потерян и поставил крест на своих мечтах… Сама Ратна, не имея ничего за душой, не теряет надежды исполнить свою мечту — овладеть швейным искусством и стать дизайнером одежды. Когда два столь разных мира соприкасаются друг с другом, а сближение сердец неизбежно, сословные барьеры оказываются едва ли преодолимыми.

Игорь Сукманов: «В нашем представлении индийское кино — это танцы, Болливуд и сделанные уже под западным влиянием „Миллионер из трущоб“ и „Лев“. При этом публике должно быть любопытно посмотреть на независимый индийский кинематограф, который вместе с тем не порывает с жанрами и традициями. „Господин“ — отличный тому пример. Кино, которое интересно смотреть, но которое вместе с тем говорит о таких важных проблемах, как женское равноправие в мужском мире, достижении цели путем собственного труда. Перед нами на экране Индия, но без погружения в черный мир трущоб и безысходности».

«Романтики «303»





Режиссер: Ханс Вайнгартнер. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Человеческие комедии». Когда: 7 ноября, 19.00 (Falcon Club Бутик Кино), 9 ноября, 18.30 («Пионер»). О чем кино: 24-летняя студентка Юле садится в старенький кемпер «Мерседес 303» и отправляется через всю Европу на встречу со своим бойфрендом Алексом. Ее случайным попутчиком становится Ян, студент-политолог, мечтающий найти в Испании родного отца, которого никогда не видел. Пока за окном сменяются пейзажи Германии, Бельгии, Франции и Португалии, герои коротают время за разговорами обо всем на свете. Они рассуждают, спорят, ссорятся и все больше привязываются друг к другу. Новая влюбленность не входит в их планы, но разве можно сопротивляться чувству, если ты молод, а мир вокруг удивительно прекрасен.

Игорь Сукманов: «Очень немецкое кино, где романтическое чувство рождается из платоновских диалогов. Здесь герои рассуждают о жизни, политике, социальных проблемах, о том, что волнует общество, — и следить за этим крайне увлекательно. В таком подходе картина Вайнгартнера рифмуется с фильмом Гренинга «Моего брата зовут Роберт, и он идиот», о котором речь пойдет дальше. Но «Романтики» обращаются с темой в менее радикальном ключе. Но все равно в итоге путешествие через всю Европу обернется классическим путешествием к себе и своим чувствам. А какой здесь саундтрек!»

«Юли»





Режиссер: Исиар Больяин. Программа: основной конкурс игрового кино. Когда: 7 ноября, 21.40 («Центральный»), 9 ноября, 19.20 (Falcon Club Бутик Кино). О чем кино: Юли — прозвище, которое дал Карлосу Акосте его отец Педро. Юли с детства терпеть не мог дисциплину и учебу. Большую часть своих знаний он получал на улочках бедняцкого квартала в Гаване. Но, распознав в сыне талант, Педро заставил его поступить в Национальную балетную школу Кубы. Против воли Юли и вопреки его недисциплинированности, мир танца очаровал мальчика. Так началась история одного из легендарных кубинских танцоров, который не останавливается ни перед какими табу и стал первым темнокожим Ромео Лондонского королевского балета.

Игорь Сукманов: «Не являясь чисто кубинским кино, «Юли» все равно имеет кубинскую душу. Перед нами история первого темнокожего Ромео Лондонского королевского балета, его детство, становление как танцора. Здесь процесс танца сопряжен с семейной историей взаимоотношений сына и отца. Попробуем предположить, что это кино может претендовать на приз зрительских симпатий, потому что это кино как раз не боится быть зрительским».

«Ирина»





Режиссер: Надежда Косева. Программа: Основной конкурс игрового кино. Когда: 5 ноября, 18.30 («Центральный»). О чем кино: Ирина живет в небольшом болгарском городке и подрабатывает официанткой в кафе. В день, когда ее со скандалом выгоняют с работы, с ее мужем происходит несчастный случай. Семья Ирины оказывается на грани нищеты. Чтобы как-то свести концы с концами, молодая женщина решает стать суррогатной матерью. Ссоры, бунт, отчаяние и новая жизнь, растущая внутри, становятся частью ее непростого существования. Но выпавшие на долю Ирины испытания научат ее прощению и любви.

Игорь Сукманов: «Когда я начинал смотреть эту картину, мне сперва показалось, что это будет черная социальная драма в духе тех фильмов, что мы уже показывали на «Лiстападзе» («Слава», «Урок»). Но потом я поразился, какое же это остроумное кино, какой здесь яркий юмор. «Ирина» освящена каким-то светом симпатии и иронии, что делает ее невероятно теплым фильмом. Зритель как будто начинает смотреть сигаревскую картину «Жить» или любое кино о мрачных 90-х, но важно преодолеть барьер отчужденности от материала и жизненное уныние — и тогда лента повернется к зрителю другой стороной — от драмы к мелодраме».

«Квартира 37»





Режиссер: Носифо Думиса. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Цвет ночи». Когда: 3 ноября, 23.30 («Центральный»), 8 ноября, 21.00 («Пионер»). О чем кино: вольная интерпретация фильма Альфреда Хичкока «Окно во двор». Попав в передрягу, Рэндэл Хендрикс оказался прикованным к инвалидному креслу. Чтобы парень не сошел с ума в четырех стенах, его девушка Пэм дарит ему бинокль. Но в жизни Рэндэла есть еще одна проблема — он задолжал крупную сумму Эмми, подпольному ростовщику с задатками садиста. Однажды, наблюдая в бинокль за соседями, он видит, как главарь местной шайки Лоер убивает человека. Рэндэл решает пойти на риск и при помощи шантажа разобраться с денежным долгом. Однако Рэндэл и Пэм сталкиваются с предательством на почве алчности, отчего их жизнь превращается в смертельный аттракцион.

Игорь Сукманов: «Южноафриканский Хичкок, «Окно во двор». Перед нами чистый жанр триллера, который расскажет о власти денег, и заставит нас все без малого два часа сопереживать главному герою. За этим всегда невероятно интересно наблюдать — как персонаж ходит по краю пропасти. И каждый раз у зрителей будет сжиматься сердце от напряжения и пресловутого саспенса».

«Хищники»





Режиссер: Венсан Мариетт. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Цвет ночи». Когда: 9 ноября, 23.30 («Центральный»). О чем кино: в живописном уголке на юге Франции, окруженном лесами, озерами и пещерами, разбит летний лагерь, где взрослые и подростки проводят свой отпуск. Идиллию беспечных дней нарушает слух о ягуаре, диком звере, чей грозный рык пугает по ночам загулявшую молодежь и влюбленные пары. Череда странных происшествий и приезд полиции, которая расследует дело об исчезновении людей, только усиливают таинственную атмосферу. Юная Лора пытается самостоятельно раскрыть загадку, однако становится главной подозреваемой в новом преступлении.

Игорь Сукманов: «Обманчивый триллер, а в чем-то даже фильм ужасов о летнем лагере, в котором вдруг появляется слух об опасном ягуаре, который появился в окрестностях. С одной стороны, это картина о тайнах, а с другой — о первой любви и о том, как проживание этой первой влюбленности обнаруживает и таинственные начала, и зловещие, приносит не только радость, но еще и разочарование и горе».

Три фильма для тех, кто постарше

«Не чужие»





Режиссер: Вера Глаголева. Программа: внеконкурсная программа игрового кино Когда: 5 ноября, 19.00 (Falcon Club Бутик Кино), 6 ноября, 17.00 («Пионер»). О чем кино: в русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «покорить Москву». Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение.

Игорь Сукманов: «Своеобразный сеанс памяти актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая в былые времена приезжала на «Лiстапад». Ее последняя работа находится на стыке мелодраматической истории о женских судьбах и остросоциального кино. В этом фильме можно увидеть ностальгию по той атмосфере интернационализма, которую в свое время и пестовал Советский Союз. Это кино пытается объективно отражать то, что происходит у нас, но при этом не навешивать ярлыки».

«Последнее безумство Клер Дарлинг»





Режиссер: Жюли Бертучелли. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Женские истории» Когда: 3 ноября, 21.00 (Falcon Club Бутик Кино), 7 ноября, 19.30 («Пионер»). О чем кино: однажды летом Клер Дарлинг решает избавиться от всего, что у нее есть. Она устраивает грандиозную распродажу, разложив на лужайке перед домом все дорогие сердцу предметы. Пока любопытные зеваки и соседи дерутся за антиквариат, который можно ухватить по дешевке, каждый предмет вызывает у владелицы воспоминания о ее драматическом и бурном прошлом. Мэри Дарлинг, у которой с матерью натянутые отношения, приезжает, чтобы прекратить это безрассудство и узнать причины, которые за ним скрываются.

Игорь Сукманов: «Новая работа Жюли Бертучелли примечательна двумя фактами. Во-первых, актерским дуэтом дочери и матери — Катрин Денев и Кьяры Мастроянни. Денев в этой картине не боится показать свой возраст, но при этом не рождается ощущение старости. И во-вторых, глядя на предметы роскоши, которые раз за разом будут появляться в кадре, зритель будет рефлексировать о том, что все имущество, которое мы годами накапливаем, на самом деле тлен. А самое важное — это сохранение человеческих отношений, ведь под бременем обывательского отношения к жизни теряется главное — человеческие отношения».

«Дома все в порядке»





Режиссер: Габриэле Муччино. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Человеческие комедии». Когда: 2 ноября, 18.30 («Центральный»), 4 ноября, 21.30 (Falcon Club Бутик Кино), О чем кино: неожиданная буря настигает многочисленное семейство, собравшееся на небольшом острове для празднования 50-й годовщины свадьбы Пьетро и Альбы. Два дня и две ночи родственники, любящие и враждующие, вынуждены проводить время вместе под одной крышей. Буря сотрясает не только остров, но и жизни мужей, жен, бывших супругов, братьев и сестер, кузенов и кузин, племянниц и племянников, пробуждая старые обиды и рождая новые страсти.

Игорь Сукманов: «Крепкая итальянская трагикомедия, которая напомнит и «Идеальных незнакомцев», и комедии золотой эпохи кино. Здесь есть место юмору, сантиментам, своеобразию великолепно прописанных итальянских характеров, отточенным диалогам. «Дома все в порядке» — это праздник для тех, кто хочет отдохнуть от повседневных проблем, но при этом подумать о семейных ценностях».

Девять фильмов для настоящих киноманов

«Моего брата зовут Роберт, и он идиот»





Режиссер: Филип Гренинг. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Мастер-класс». Когда: 7 ноября, 11.00 («Центральный»), 9 ноября, 21.00 («Пионер»). О чем кино: лето. Лениво тянется день. Близнецы Роберт и Елена валяются в кукурузном поле. Он помогает ей подготовиться к последнему экзамену по философии. Между разговорами о Хайдеггере Елена пытается выяснить, спал ли Роберт с ее лучшей подругой, и сама заключает пари: переспать с кем-то до окончания вуза. Если Елене это не удастся, брат заберет ключи от «Гольфа». Если она победит — ему придется исполнить ее желание. Пока сестра примеряется к незнакомцам, Роберт колеблется между ролями наблюдателя и соучастника.

Игорь Сукманов: «Для меня это исследование немецкой души и попытка понять, как нация так восторженно приняла в свое время фашизм. Это радикальное и провокационное кино о сумерках сознания, которое несет в себе болевой шок, красоту и одновременно беспощадный анализ человеческой сущности».

«Наше время»





Режиссер: Карлос Рейгадас. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Мастер-класс». Когда: 3 ноября, 20.00 («Центральный»). О чем кино: Хуан — прославленный поэт. Он женат на Эстер и живет на ранчо в мексиканской провинции. Эстер воспитывает детей, а Хуан занят выращиванием племенных быков для корриды. У них открытые отношения, но когда Эстер заводит роман с объездчиком лошадей Филом, Хуан теряет контроль над самим собой.

Игорь Сукманов: «Выдающееся кино, для меня нет сомнений, что это — лучшая картина года. Рейгадас — режиссер, который нас всегда удивлял, и он продолжает это делать — думаю, на сегодня это режиссер номер один. К этому фильму сложно подбирать ключи, о нем сложно говорить, это очень комплексное произведение. Из такого сюжета можно было сделать эротику, можно — чисто экзистенциальное кино, но то, что сделал Рейгадас, — крайне оригинальное решение. «Наше время» — кино о том, насколько человек не в состоянии контролировать понятие свободы и существовать с ним, несмотря на свой интеллект и опыт. Ведь человек — не только разум, но еще и инстинкты».

«Долгий день уходит в ночь»





Режиссер: Би Гань. Программа: внеконкурсная программа игрового кино «Культ кино». Когда: 7 ноября, 21.30 («Пионер»). О чем кино: Ло Хунву возвращается в город Кайли, из которого бежал несколько лет назад. Он ищет женщину, которую полюбил и так и не смог забыть. Она говорила, что ее зовут Вань Цюйвэнь.

Игорь Сукманов: «Новаторская картина, главное удовольствие которой состоит в осознании того, что кино и сон — неотторжимые понятия. Сразу скажу, что в этом фильме нет смысла гнаться за сюжетом, выстраивать четкую линию, следить за нитью диалогов. Это кино позволяет погрузиться в сновидческое восприятие реальности: когда во второй части фильма зритель наденет 3D-очки, начнется главный аттракцион картины. «Долгий день уходит в ночь» — фильм ощущений, не нужно спрашивать, что хотел сказать автор и о чем кино, после финальных титров».

«Слон сидит спокойно»





Режиссер: Ху Бо. Программа: специальный показ. Когда: 4 ноября, 12.00 («Центральный»). О чем кино: вступившись за друга, 16-летний Вэй Бу сталкивает его обидчика с лестницы. Хулигана госпитализируют в критическом состоянии, а Вэй бежит из города. К Вэю присоединяются сосед, 60-летний Ван Йин, от которого отвернулись родные, и одноклассница Хуан Лин, которая терзается из-за своей связи со школьным ментором. Вместе отчаявшаяся троица решает сесть на автобус до Маньчжурии, где, по слухам, живет цирковой слон, который сидит неподвижно, отрешившись от суеты мира.

Игорь Сукманов: «Радикализм этого фильма в первую очередь в его четырехчасовом хронометраже. «Слон» отдает дань классическому китайскому роману, бытоописанию жителей безрадостной провинции, мы смотрим параллельно сразу несколько фильмов в одном. История о том, как вырваться из замкнутости и преодолеть отчуждение, выйти за пределы как внешнего, так и внутреннего ада. Это очень восточная буддистская картина».

«Прах»





Режиссер: Ли Сяофэн. Программа: конкурс игрового кино «Молодость на марше». Когда: 8 ноября, 16.40 («Центральный»), 9 ноября, 16.00 («Пионер»). О чем кино: когда-то томик «Воскресения» Льва Толстого связал судьбы студента-медика и рабочего паренька, превратив их в друзей по переписке. Но страсть, ненависть, два страшных преступления разводят героев в разные стороны. Амбициозный полицейский берется расследовать жестокие убийства, но поиск убийцы не приносит результатов. Спустя десять лет нераскрытое дело по-прежнему не идет у него из головы. И прошлое дает о себе знать, когда пути двух бывших друзей вновь сходятся в одной точке. Пролетарий-неудачник и известный врач — что связывает их на этот раз?

Игорь Сукманов: «Ближайший сосед этой картины — «Черный уголь, тонкий лед», который мы показывали в конкурсе 2014 года. Китайский цветной нуар, эстетское и невероятно музыкальное, но вместе с тем жестокое кино. Вы вспомните Вонг Карвая и «Олдбоя». Фильм о коррупции, о несовершенстве общества и о том, как это губительное общество сказывается на чистых человеческих помыслах и душах».

«Ласковое безразличие мира»





Режиссер: Адильхан Ержанов. Программа: основной конкурс игрового кино. Когда: 8 ноября, 19.20 («Центральный»). О чем кино: Куандык и Салтанат приезжают в столицу из далекого аула. Семья Салтанат в огромных долгах, и девушке приходится выбирать между участью содержанки богатых бизнесменов и долговой тюрьмой для матери. Куандык хочет спасти Салтанат и готов работать без устали. Но быстро заработать в столице невозможно, если ты умеешь только охотиться в степи с дедовским ружьем. Город с его жестокими законами разрушает все ценное, что есть у молодых влюбленных. Куандык и Салтанат пытаются этому противостоять — причем всеми возможными способами.

Игорь Сукманов: «От карикатурного реализма предыдущей картины («Чума в ауле Каратас») Ержанов стал ближе к минималистичному Аки Каурисмяки с оммажем французскому киноимпрессионизму и примитивистам. Понятная и прозрачная на первый взгляд история о человеке во враждебном окружении. При этом кино открыто в трактовках для зрителя».

«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»





Режиссер: Раду Жуде. Программа: основной конкурс игрового кино. Когда: 4 ноября, 21.30 («Центральный»), 9 ноября, 21.00 («Пионер»). О чем кино: юная художница Мариана Марин восстанавливает исторические события 1941 года, в ходе которых румынское правительство при помощи армии устроило этническую чистку на Восточном фронте. Фильм — своего рода новая редакция работы Ханны Арендт о банальности зла. При помощи годаровской бескомпромиссной формы повествования фильм демонстрирует, что к варварству приводит не только совершение жестоких действий — чтобы сделать человека варваром, иногда достаточно всего лишь замолчавшей совести.

Игорь Сукманов: «Кино о нашей исторической памяти. Экспериментальная картина, которая чисто эстетически находится на границе художественного и документального кино. Новаторское произведение, в котором в основе лежат попытки режиссера встряхнуть общественность. В сравнении с другими румынами Жуде более яростный и экспрессивный, он постоянно ломает правила и принципы повествовательного кино. Но самое важное в этом фильме, то, что касается и нас, — вопрос исторической памяти».

«Один день»





Режиссер: Жофия Силадьи. Программа: конкурс игрового кино «Молодость на марше». Когда: 6 ноября, 18.30 («Пионер»), 9 ноября, 12.00 («Центральный»). О чем кино: Анна, мать троих детей, постоянно разрывается между работой, яслями, школой, детскими балетными классами и занятиями по фехтованию. Вдобавок к этому она подозревает, что муж ей изменяет. История вполне заурядная, но у Анны просто нет времени остановиться и на минутку задуматься о том, что с ней происходит. Проблемы растут как снежный ком и вот-вот раздавят ее. Силы у нее почти что иссякли, и продолжать в таком духе она больше не может. Удастся ли ей спасти то хрупкое и необыкновенное чувство, которое еще осталось в ее жизни?

Игорь Сукманов: «Семейная мелодрама, снятая режиссером-дебютантом. Вечная тема — как быть женщиной, если муж ей изменяет, а бросать большую семью нет ни сил, ни возможности. Та бытовая заведенка, в которой живет героиня, не позволяет ей впасть в депрессию и в кризис. Приземленное в обывательском смысле кино сделано по-венгерски мастерски и талантливо, но при этом оно остается мелодраматичным и близким зрителю».

«Горничная»





Режиссер: Лила Авилес. Программа: конкурс игрового кино «Молодость на марше». Когда: 6 ноября, 16.20 («Центральный»), 8 ноября, 18.00 («Пионер»). О чем кино: Эва работает горничной в одном из роскошных отелей-небоскребов в Мехико. Она убирает номера, постояльцы которых заоблачно богаты. Об этом свидетельствуют их причудливые просьбы, эксцентричное поведение и разбросанные вещи, пробуждающие в молодой горничной любопытство и скрытые фантазии. Долгие рабочие смены не позволяют Эве проводить время с собственным ребенком, ведь ей приходится отвлекаться на нужды гостей и нянчиться с их младенцами. Женщина готова поступаться своими интересами и работать не покладая рук. Она верит, что ее положение изменится к лучшему, как только начальство доверит ей обслуживание элитных номеров.

Игорь Сукманов: «Удивительное кино, в котором жанры сосуществуют очень тонко. Здесь есть место комедии, мелодраме, неочевидному сюрреализму. История человека, который работает в фешенебельном замкнутом пространстве, дает метафору отдельно взятой человеческой жизни, которая посвящает себя чему-то другому, чтобы выжить и обеспечить семью, чтобы вырваться из порочного круга безденежья и зависимости от других. Сословные предрассудки, о которых пойдет речь, здесь решены пластичным и неприметным образом».