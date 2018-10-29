Умом не понять: за квартирами по 1295-1395 долларов за метр образовалась очередь

На днях вышла новость о самом дорогом доме у Грушевки — УКС центрального района выставил ценник от 1295 долларов за квадратный метр. Однако и на такое предложение люди откликнулись, образовав очередь.

К 8.30 двери распахнулись, и один из работников УКСа Центрального района гостеприимно предложил всем желающим зайти внутрь, присесть на диванчике и согреться в теплом помещении. А желающие, надо сказать, были. Уже утром было около 10 человек, и это явно только начало. Зачем люди стоят, пишет журналист Realt.by.





— Да, дорого. Ну, а что делать? — удивилась Елена. — Я этот дом очень долго выбирала, меня устроили все условия — поэтому я здесь. Квартиру буду покупать исключительно для себя. Почему Грушевка? Я всю жизнь здесь провела. Приехала по распределению и жила на Грушевской, 89. Работала на заводе, жила на ул. Толстого. Сейчас живу на ул. Волоха в двухуровневой квартире. Ноги болят, и мне сложно даже просто дойти в ванную комнату. А здесь будет удобно, да и к метро близко. На старости лет хочу жить у метро. Свою квартиру на ул. Волоха я уже выставила на продажу. Если она быстро «уйдет», то поживу у мамы на ул. Карпова.

Особенно удивительно было встретить в очереди на подачу заявлений бабушку. Спрашиваю у самого возрастного посетителя, для кого будет квартира:

— Для внучки хочу купить, — лаконична бабушка.

Бывалые «очередники» вспоминают, что видели эту же или очень похожую на нее бабушку в нескольких других очередях на долевое участие в строительстве. Можно предположить, что человек просто нашел альтернативный способ заработка, продавая свое место в очереди тем, у кого нет времени в них стоять. Заработок, надо сказать, стабильный.

Сейчас принимаются заявления от всех желающих заключить договор на долевое строительство. Этакая «очередь на очередь». В дальнейшем застройщик будет связываться с потенциальными дольщиками и уже непосредственно заключать договоры.

— УКС всегда так делает, — уверена Кристина. — Меня «очередь на очередь» не смущает. А то, что дом еще только начал строиться, так это же УКС строит. Думаю, достроится.

— Сейчас договор на долевое строительство можно заключать уже на котловане, — уверена Елена. — Да, мы рискуем. Страшно. Но зато и цена ниже, можно купить выгоднее. Я просмотрела все стройки, которые сейчас есть. И это лучший вариант. В «Гранд Хаусе» рядом нужно на первоначальном этапе внести 80% от стоимости квартиры, а у меня таких денег нет.

Работники УКС Центрального района пояснили, что при долевом участии в строительстве первоначальный взнос составляет 30% от стоимости квартиры. Сейчас представители застройщика будут только принимать заявления на участие в долевом строительстве, однако в них будут указаны номер желаемой квартиры, метраж и условия оплаты. Непосредственно договоры на участие в долевом строительстве будут заключаться, «когда они физически смогут это делать».





В данный момент объект находится в стадии котлована, декларации на оставшиеся квартиры будут выходить непосредственно в процессе строительства.





Что примечательно, рядом тоже государственный застройщик — «Минское городское жилищное хозяйство» — строит новые секции своего бело-зеленого дома. Стройка близка к завершению. Цена — в белорусских рублях, 2300 рублей за метр.

— Однокомнатные закончились, но у нас еще достаточно двухкомнатных квартир площадью 68−71 квадратный метр, — рассказали в отделе продаж. — И есть пару трехкомнатных на первых этажах. В них квадратный метр стоит 2068 рублей.