Румас выразил озабоченность замедлением темпов роста белорусской экономики

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатирует замедление темпов роста национальной экономики и инициирует принятие оперативных стимулирующих мер.

В целом результаты неплохие, но динамика ВВП начала замедляться. В Гомельской и Могилевской областях не выполнены ключевые показатели эффективности по валовому региональному продукту. Существенное влияние на развитие этих регионов оказало снижение объемов сельскохозяйственного производства, вместе с тем оба эти региона среди "передовиков" по росту затрат. По темпам роста экспорта товаров эти области являются замыкающими", - сказал Сергей Румас, выступая на заседании Совмина.

Румас оратился к руководителям этих регионов и призвал их "сконцентрироваться на оценке года и мерах, которые позволят выполнить эти показатели".

По словам премьер-министра, сложившийся по итогам января-сентября рост ВВП на уровне 3,7% и профицит республиканского бюджета в размере 3,38 млрд руб.(3,8% к ВВП) позволили Беларуси гарантированно обеспечить выполнение своих внешних долговых обязательств. сообщает пресс-служба Совмина.

"Это позволило полностью и в срок рассчитаться по долгам", - сказал Румас.

По его словам, на замедлении динамики ВВП осенью сказался недобор урожая в сельском хозяйстве из-за летней засухи.

"В результате в растениеводстве просели на 4,1% к уровню прошлого года. Сейчас уже завершаем уборку, глава государства установил срок окончания всех работ - 7 ноября", - добавил премьер-министр.

Сергей Румас подчеркнул, что в оставшиеся до конца года два месяца "требуется принятие оперативных мер, чтобы активизировать развитие экономики, не нарушая ее сбалансированности". "Стоит задача до конца года как минимум удержать положительные тенденции, сложившиеся в экономике. От этого зависит выполнение пятилетки. Прошу сконцентрироваться на конкретных мерах, которые позволят обеспечить выполнение задач в текущем году", - сказал премьер, обращаясь к членам правительства.

Напомним, министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой накануне заявил, что ВВП страны по итогам года вырастет в реальном выражении на 3,7% и в текущих ценах составит эквивалент 58,8-59 млрд долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Румас выразил озабоченность замедлением темпов роста белорусской экономики Премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатирует замедление темпов роста национальной экономики и инициирует принятие оперативных стимулирующих мер.

Он отметил, что в 2019-2020 годах белорусская экономика будет расти темпами выше среднемировых, на уровне более 4% в год.