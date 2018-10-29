﻿ Румас выразил озабоченность замедлением темпов роста белорусской экономики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Румас выразил озабоченность замедлением темпов роста белорусской экономики

30.10.2018 15:09 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Румас выразил озабоченность замедлением темпов роста белорусской экономики

фото: tut.by

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатирует замедление темпов роста национальной экономики и инициирует принятие оперативных стимулирующих мер.

В целом результаты неплохие, но динамика ВВП начала замедляться. В Гомельской и Могилевской областях не выполнены ключевые показатели эффективности по валовому региональному продукту. Существенное влияние на развитие этих регионов оказало снижение объемов сельскохозяйственного производства, вместе с тем оба эти региона среди "передовиков" по росту затрат. По темпам роста экспорта товаров эти области являются замыкающими", - сказал Сергей Румас, выступая на заседании Совмина.

Румас оратился к руководителям этих регионов и призвал их "сконцентрироваться на оценке года и мерах, которые позволят выполнить эти показатели".

По словам премьер-министра, сложившийся по итогам января-сентября рост ВВП на уровне 3,7% и профицит республиканского бюджета в размере 3,38 млрд руб.(3,8% к ВВП) позволили Беларуси гарантированно обеспечить выполнение своих внешних долговых обязательств. сообщает пресс-служба Совмина.

"Это позволило полностью и в срок рассчитаться по долгам", - сказал Румас.

По его словам, на замедлении динамики ВВП осенью сказался недобор урожая в сельском хозяйстве из-за летней засухи.

"В результате в растениеводстве просели на 4,1% к уровню прошлого года. Сейчас уже завершаем уборку, глава государства установил срок окончания всех работ - 7 ноября", - добавил премьер-министр.

Сергей Румас подчеркнул, что в оставшиеся до конца года два месяца "требуется принятие оперативных мер, чтобы активизировать развитие экономики, не нарушая ее сбалансированности". "Стоит задача до конца года как минимум удержать положительные тенденции, сложившиеся в экономике. От этого зависит выполнение пятилетки. Прошу сконцентрироваться на конкретных мерах, которые позволят обеспечить выполнение задач в текущем году", - сказал премьер, обращаясь к членам правительства.

Напомним, министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой накануне заявил, что ВВП страны по итогам года вырастет в реальном выражении на 3,7% и в текущих ценах составит эквивалент 58,8-59 млрд долларов.

Он отметил, что в 2019-2020 годах белорусская экономика будет расти темпами выше среднемировых, на уровне более 4% в год.

 
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас констатирует замедление темпов роста национальной экономики и инициирует принятие оперативных стимулирующих мер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика