"Требуют неотложных работ". Минтранс рассказал, какие мосты в Беларуси скоро ждет реконструкция

Недавно Минтранс сообщал , что в Беларуси 32 мостовых сооружения требуют неотложных работа по реконструкции. Безопасность этих сооружений белорусы активно обсуждают после того, как в Житковичском районе треснул и провис автомобильный мост через Припять , а потом просел путепровод МКАД в столичной Лошице. В Минтрансе AUTO.TUT.BY рассказали, какие именно мосты будут реконструированы в ближайшие пять лет. Все их можно найти на нашей карте.

По словам главы транспортного ведомства Анатолия Сивака все мосты отремонтируют и заменят пролетные строения. Сделано это будет в течение 5 лет.

Больше всего мостовых сооружений — семь, отремонтируют в Гомельской области. По шесть мостов и путепроводов — в Витебской и Брестской областях, по пять — в Минской и Могилевской. Всего три моста подлежат реконструкции в Гродненской области.

Во сколько обойдется реконструкция этих объектов — говорить рано. В настоящее время проходит предпроектная стадия обоснования инвестиций, по результатам которой будут определены виды ремонтных работ и их стоимость.