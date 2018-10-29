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"Требуют неотложных работ". Минтранс рассказал, какие мосты в Беларуси скоро ждет реконструкция

30.10.2018 15:15 — Разное | Tut.by  
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Недавно Минтранс сообщал, что в Беларуси 32 мостовых сооружения требуют неотложных работа по реконструкции. Безопасность этих сооружений белорусы активно обсуждают после того, как в Житковичском районе треснул и провис автомобильный мост через Припять, а потом просел путепровод МКАД в столичной Лошице. В Минтрансе AUTO.TUT.BY рассказали, какие именно мосты будут реконструированы в ближайшие пять лет. Все их можно найти на нашей карте.

По словам главы транспортного ведомства Анатолия Сивака все мосты отремонтируют и заменят пролетные строения. Сделано это будет в течение 5 лет.

Больше всего мостовых сооружений — семь, отремонтируют в Гомельской области. По шесть мостов и путепроводов — в Витебской и Брестской областях, по пять — в Минской и Могилевской. Всего три моста подлежат реконструкции в Гродненской области.

Во сколько обойдется реконструкция этих объектов — говорить рано. В настоящее время проходит предпроектная стадия обоснования инвестиций, по результатам которой будут определены виды ремонтных работ и их стоимость.

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В очереди на реконструкцию на ближайшие 5 лет "записались" 32 моста или путепровода. Все их можно найти на нашей карте.
 
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