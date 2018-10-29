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Автобус №14 сбил пешехода, возле ТЦ «Малининский»

30.10.2018 — Разное | Mlife  
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В результате ДТП (27.10.2018), возле ТЦ Малининский, 47-летний пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. У него диагностирован перелом черепа.

У 57-летнего водителя большой стаж управления транспортными средствами. По слова водителя: пешеход появился внезапно, поэтому вовремя среагировать он не успел.
В отношении водителя автопарка возбуждено уголовное дело. 



 
 
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ДТП произошло 27 октября в районе торгового центра «Малининский». Водитель рейсового автобуса №14 сбил пешехода.далее...
 
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