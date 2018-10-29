

В результате ДТП (27.10.2018), возле ТЦ Малининский, 47-летний пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован. У него диагностирован перелом черепа.



У 57-летнего водителя большой стаж управления транспортными средствами. По слова водителя: пешеход появился внезапно, поэтому вовремя среагировать он не успел.

В отношении водителя автопарка возбуждено уголовное дело.









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автобус №14 сбил пешехода, возле ТЦ «Малининский» ДТП произошло 27 октября в районе торгового центра «Малининский». Водитель рейсового автобуса №14 сбил пешехода.далее...