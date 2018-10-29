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Сколько белорусы возмещают за проезд в общественном транспорте, а сколько доплачивает государство
Белорусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильным транспорте, сообщили FINANCE.TUT.BY в МАРТ. Остальные затраты возмещает государство. При этом уровень возмещения этих затрат различается по Минску и областям. Напомним, ранее власти
Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе-июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, — сообщили в МАРТ.
При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе-июне этого года 73,1% затрат.
По грубым подсчетам, если бы минчане полностью возмещали затраты на проезд в метро, то жетон стоил бы около 90 копеек (сейчас — 65 копеек), а талон на проезд в наземном транспорте — около 96 копеек (сейчас — 60 копеек). В областных центрах талончик на одну поездку на городском транспорте при 100-процентной оплате обходился бы около 60 копеек (сейчас — 50 копеек). Отметим, что данные расчеты по стоимости проезда при 100-процентном уровне возмещения затрат носят справочный и приблизительный характер.
Ранее в Беларуси
Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.
В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске
В июле этого года
В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз
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Белорусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильным транспорте. Остальные затраты возмещает государство.
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