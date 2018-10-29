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Сколько белорусы возмещают за проезд в общественном транспорте, а сколько доплачивает государство

30.10.2018 15:22 — Разное | Tut.by  
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Белорусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильным транспорте, сообщили FINANCE.TUT.BY в МАРТ. Остальные затраты возмещает государство. При этом уровень возмещения этих затрат различается по Минску и областям. Напомним, ранее власти спланировали, сколько белорусы будут возмещать за ЖКУ, проезд в транспорте и почтовые услуги.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе-июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, — сообщили в МАРТ.

При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе-июне этого года 73,1% затрат.

По грубым подсчетам, если бы минчане полностью возмещали затраты на проезд в метро, то жетон стоил бы около 90 копеек (сейчас — 65 копеек), а талон на проезд в наземном транспорте — около 96 копеек (сейчас — 60 копеек). В областных центрах талончик на одну поездку на городском транспорте при 100-процентной оплате обходился бы около 60 копеек (сейчас — 50 копеек). Отметим, что данные расчеты по стоимости проезда при 100-процентном уровне возмещения затрат носят справочный и приблизительный характер.

Ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте.

Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.

В последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске выросла с 1 ноября прошлого года — на 5 копеек. После повышения талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек.

В июле этого года сообщалось, что в Минске рассматривают возможность поднять тарифы на проезд в городском общественном транспорте.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличился до 60 копеек.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильным транспорте. Остальные затраты возмещает государство.
 
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