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Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

30.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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16 октября 2018 15:47 2202

Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения МОЛЧАНОВА.

14 октября текущего года Дворец культуры г. Солигорска стал площадкой для проведения масштабного мероприятия в честь дорогих и любимых мам. Гости оценили по достоинству выставку цветов «Цветочный сад», посетили в фойе «Зимнего сада» «Открытую мамину школу», насладились прекрасным «Осенним балом» в исполнении кадетских классов ГУО «СШ №1 г. Солигорска» и творческого объединения Центра творчества детей и молодежи.

Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

Основное же действо прошло в театральном зале Дворца культуры. Здесь в День матери звучали поздравления, стихи, и песни для самых дорогих и близких людей. Праздник Дня матери в нашей Республике отмечается в день Покрова Божией Матери, поэтому честь открыть праздничную программу получили воспитанники Воскресной школы Кафедрального собора города Солигорска. Трогательную музыкальную композицию презентовал Образцовый ансамбль танца «Искорка», Дворца культуры г. Солигорска.

Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

День матери — это особый День, это дань уважения единственной, самой дорогой и любимой женщине на земле – маме. Поэтому все, что происходило на сцене, было для мам, ради мам и благодаря мамам.

Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

Председатель Солигорской районной общественной организации «Белоруской союз женщин», директор ГУ «Дворец культуры г. Солигорска Оксана Анатольевна Куклицкая произнесла много душевных слов в честь мам. Кроме того, Оксана Анатольевна вручила мамам, чьи заслуги перед Солигорским районом были оценены, благодарности Солигорской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», подарки и цветы.

Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

С напутственным словом выступил также настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, деревни Чижевичи, протоиерея Николай Лабынько.

Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

Стихами порадовали и рассмешили зрительный малыши детского коллектива Дома Культуры «Строитель». Нежную и душевную песню для мам исполнил воспитанник Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Артём Шуляковский, зрители аплодировали выступлению мамы Наталья Михайловна и сын Феди Новик.

Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ
Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в Солигорске отметили ДЕНЬ МАТЕРИ

Вечер был богат на совместные выступления. Светлана Атопкина и Виктория Есмантович (мама и дочь) спели в этот вечер дуэтом. Анна Лукьяненко и Анатолий Кривальцевич, подопечные отделения дневного пребывания инвалидов ГУ «Солигорский районный территориальный центр социального обслуживания населения» поразили публику вдохновенным танцем.

Творческая программа праздника была насыщенной. Зрители увидели дефиле вечерних нарядов от швейной мастерской «Маркиза», а также показ моделей торговой марки «Белорусочка».

Продолжили удивлять и вдохновлять зрителей образцовый ансамбль танца «Спадчына», школа восточного танца «Азалаиз» и образцовый ансамбль танца «Искорка». Ярким и незабываемым стало выступление Ивана Вавилова с шоу «Мыльных пузырей».

Как хочется, чтобы таких праздников было больше, ведь они объединяют детей и родителей, доставляют много радости и создают дружескую атмосферу.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
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16 октября 2018 15:47 2202 Той, что дарует жизнь. Праздничным концертом в...
 
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