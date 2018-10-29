В Витебской области сменилось несколько директоров крупных промпредприятий

Наибольшее число кадровых изменений коснулось промышленного сектора.





На должность директора ОАО «Полоцк-Стекловолокно» согласован Олег Курилин, для которого это ступенька вверх с позиции заместителя руководителя по коммерческим вопросам.





Экс-главный бухгалтер ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Светлана Чивирова согласована на должность директора. Ее предшественник Петр Лавринов сейчас - генеральный директор витебского концерна «Мясо-молочные продукты».





Прорывных итогов в экономике ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» ожидают от нового директора Николая Мацкевича.















