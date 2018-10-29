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В Витебской области сменилось несколько директоров крупных промпредприятий

30.10.2018 15:17 — Разное | Партизан  
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Кандидатуры управленцев в аграрном секторе, промышленности, а также сферах ЖКХ и строительства согласовал в рамках кадрового дня первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич.

Наибольшее число кадровых изменений коснулось промышленного сектора.

На должность директора ОАО «Полоцк-Стекловолокно» согласован Олег Курилин, для которого это ступенька вверх с позиции заместителя руководителя по коммерческим вопросам. 

Экс-главный бухгалтер ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Светлана Чивирова согласована на должность директора. Ее предшественник Петр Лавринов сейчас - генеральный директор витебского концерна «Мясо-молочные продукты».

Прорывных итогов в экономике ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» ожидают от нового директора Николая Мацкевича





 
 
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Кандидатуры управленцев в аграрном секторе, промышленности, а также сферах ЖКХ и строительства согласовал в рамках кадрового дня первый заместитель председателя...
 
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