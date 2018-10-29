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В Витебской области сменилось несколько директоров крупных промпредприятий
Кандидатуры управленцев в аграрном секторе, промышленности, а также сферах ЖКХ и строительства согласовал в рамках кадрового дня первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич.
Наибольшее число кадровых изменений коснулось промышленного сектора.
На должность директора ОАО «Полоцк-Стекловолокно» согласован Олег Курилин, для которого это ступенька вверх с позиции заместителя руководителя по коммерческим вопросам.
Экс-главный бухгалтер ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» Светлана Чивирова согласована на должность директора. Ее предшественник Петр Лавринов сейчас - генеральный директор витебского концерна «Мясо-молочные продукты».
Прорывных итогов в экономике ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» ожидают от нового директора Николая Мацкевича.
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Кандидатуры управленцев в аграрном секторе, промышленности, а также сферах ЖКХ и строительства согласовал в рамках кадрового дня первый заместитель председателя...
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