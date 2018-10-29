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Румас летит в Казахстан пообщаться с коллегами по СНГ

30.10.2018 15:12 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 1-2 ноября будет находиться с рабочим визитом в Казахстане, где примет участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Повестка дня мероприятия включает 15 пунктов, охватывающих основные направления сотрудничества в рамках СНГ. 



Ожидается подписание пяти межправительственных договоров по вопросам взаимодействия в сфере ядерной безопасности, развития производства высокотехнологичного энергетического оборудования, совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, профилактики и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях, а также налогового администрирования.


 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 1-2 ноября будет находиться с рабочим визитом в Казахстане, где примет участие в очередном заседании Совета глав правительств...
 
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