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США научились искать "невидимые" российские подлодки

30.10.2018 15:02 — Разное | Партизан  
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Американские военные самолеты научились легко обнаруживать российские атомные подлодки. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».

Как отмечает издание, в настоящее время США активно отрабатывают новые способы обнаружения субмарин. Так, когда офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion на карту расположения российских подлодок в ходе учений, оказалось, что все десять точек поворота его маршрута приходятся на места, где располагались субмарины.


«То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке», — поясняет автор публикации. По его словам, масштаб угрозы со стороны самолетов потенциального противника не вполне осознается российскими военными, в частности, из-за того, что «отечественная противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня».

Кроме того, отмечает издание, серьезным тактическим недостатком, связанным с субмаринами, является и то, что даже при одинаковом уровне шумности российские подлодки «Северодвинск» и «Казань» существенно уступают американским «Вирджинии» и «Сивульфу».

Ранее в октябре командующий ВМС США в Европе и Африке и глава Объединенного командования сил НАТО в Неаполе адмирал Джеймс Фогго заявил, что России удается поддерживать статус самого умелого противника США благодаря вложению средств в разработку и производство чрезвычайно эффективных подводных лодок.

 
 
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Американские военные самолеты научились легко обнаруживать российские атомные подлодки. Об этом пишет «Военно-промышленный курьер».
 
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