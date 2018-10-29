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Прогноз по валютам: доллар укрепляется, а евро слабеет
Комментирует Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд:
– Индекс доллара DX поднялся за неделю с 91,5 п. к 96,3 п. и стремится выше. Под давлением и нефтяные цены, которые находятся в начале недели на уровне $77/барр. по Brent и могут опуститься ниже. Все это в целом неблагоприятно для российского и белорусского рубля, которые склонны к ослаблению против основных валют на текущей неделе.
Значимыми данными в ближайшие дни могут стать информация по инфляции и рынку труда в США 29 октября и 2 ноября, по ВВП, инфляции и безработице в еврозоне 30 и 31 октября.
Пара
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Доллар на мировом рынке получил в последние дни импульс к росту на фоне новых подтверждений жесткости политики ФРС и склонности к повышению процентных ставок.
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