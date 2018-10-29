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Лаборатория Касперского : 51% белорусских пользователей испытали локальные угрозы
Всего же 10,5 млн веб-атак в Беларуси были заблокированы благодаря решениям «Лаборатории Касперского». Также предотвращены 3,2 млн попыток переходов пользователей на вредоносные URL-адреса.
Растет число вредоносных файлов
С 28 877 до 35 816 за последний год увеличилось число обнаруженных вредоносных файлов для мобильных платформ, а мобильных банковских троянцев – с 1 424 до 1 976.
В Беларуси в этом году предотвращено около 1,6 млн попыток перехода пользователей на фишинговые страницы. По данным компании, спам в почтовом трафике белорусов составил 46%.
Как отметил представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич, говоря о киберугрозах для бизнеса, 21% опрошенных респондентов не читали документ, описывающий политику безопасности компании, а 17% отметили, что у них нет такого документа.
Потери бизнеса от киберугроз
Каждая компания в СНГ за год столкнулась хотя бы с одним инцидентом, касающимся информационной безопасности.
Потери бизнеса от киберугроз ежегодно составляют в сегменте «средний и малый бизнес» – около $69,6 тыс., в крупном бизнесе – около $248 тыс.
Взломы бирж и ICO
В 2018 году наблюдается рост числа скомпрометированных учетных записей пользователей криптобирж на 369% по сравнению с 2017-м.
В этом году также отмечен рост числа инцидентов на 689% по сравнению с 2017-м.
США, Россия, Китай – страны-лидеры по числу совершенных на пользователей бирж кибератак.
Самые популярные мессенджеры и соцсети в Беларуси
Согласно проведенному в октябре исследованию «Лаборатории Касперского», в Беларуси активно пользуются соцсетями, мессенджерами и другими онлайн-услугами: от интернет-банкинга (76%) и облачных сервисов для хранения данных (59%) до онлайн-игр (49%).
Самым популярным мессенджером является Viber (93% респондентов), самой популярной соцсетью – «ВКонтакте» (90%).
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