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Лаборатория Касперского : 51% белорусских пользователей испытали локальные угрозы

30.10.2018 15:05 — Разное | Myfin  
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Лаборатория Касперского : 51% белорусских пользователей испытали локальные угрозы
На пресс-конференции "Лаборатории Касперского". Фото: Myfin.by

Всего же 10,5 млн веб-атак в Беларуси были заблокированы благодаря решениям «Лаборатории Касперского». Также предотвращены 3,2 млн попыток переходов пользователей на вредоносные URL-адреса.

Растет число вредоносных файлов

С 28 877 до 35 816 за последний год увеличилось число обнаруженных вредоносных файлов для мобильных платформ, а мобильных банковских троянцев – с 1 424 до 1 976.

В Беларуси в этом году предотвращено около 1,6 млн попыток перехода пользователей на фишинговые страницы. По данным компании, спам в почтовом трафике белорусов составил 46%.

Как отметил представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси Дмитрий Кудревич, говоря о киберугрозах для бизнеса, 21% опрошенных респондентов не читали документ, описывающий политику безопасности компании, а 17% отметили, что у них нет такого документа.

Потери бизнеса от киберугроз

Каждая компания в СНГ за год столкнулась хотя бы с одним инцидентом, касающимся информационной безопасности.

Потери бизнеса от киберугроз ежегодно составляют в сегменте «средний и малый бизнес» – около $69,6 тыс., в крупном бизнесе – около $248 тыс.

Взломы бирж и ICO

В 2018 году наблюдается рост числа скомпрометированных учетных записей пользователей криптобирж на 369% по сравнению с 2017-м.

В этом году также отмечен рост числа инцидентов на 689% по сравнению с 2017-м.

США, Россия, Китай – страны-лидеры по числу совершенных на пользователей бирж кибератак.

Самые популярные мессенджеры и соцсети в Беларуси

Согласно проведенному в октябре исследованию «Лаборатории Касперского», в Беларуси активно пользуются соцсетями, мессенджерами и другими онлайн-услугами: от интернет-банкинга (76%) и облачных сервисов для хранения данных (59%) до онлайн-игр (49%).

Самым популярным мессенджером является Viber (93% респондентов), самой популярной соцсетью – «ВКонтакте» (90%).

 
 
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