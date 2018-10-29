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Банкам предложили проспонсировать "Купалье" на родине Лукашенко

30.10.2018 14:49 — Разное | UDF  
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Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Коммерческие банки получили письмо от Нацбанка с предложением выделить средства на празднование «Купалья» («Александрия собирает друзей») на родине Александра Лукашенко. На раздумье дан месяц, следует из обращения регулятора.

Первый фестиваль состоялся в агрогородке Александрия Шкловского района в 2010 году. Тогда Александр Лукашенко пообещал землякам сделать праздник традиционным и популярным.

Как сообщают организаторы, «Александрия собирает друзей» уже является не просто ежегодным праздником, а «международной общественно-культурной акцией, объединяющей жителей приднепровских регионов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины».

Финансирование праздника осуществляется как за счет бюджетных средств, так и с привлечением безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, говорится в письме Нацбанка.

На сей раз оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля предложил Национальному банку оказать содействие в работе по привлечению спонсорских средств банков «в целях изыскания дополнительных источников финансирования» «Купалья».

Регулятор просит банки рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи на проведение праздника «Александрия собирает друзей» в 2019 году и до 1 декабря 2018 года информировать о принятом решении.

 
 
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На раздумье дан месяц, следует из обращения регулятора.
 
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