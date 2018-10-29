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Первый фестиваль состоялся в агрогородке Александрия Шкловского района в 2010 году. Тогдапообещал землякам сделать праздник традиционным и популярным.Как сообщают организаторы, «Александрия собирает друзей» уже является не просто ежегодным праздником, аФинансирование праздника осуществляется как за счет бюджетных средств, так и с привлечением безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, говорится в письме Нацбанка.На сей раз оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля предложил Национальному банку оказать содействие в работе по привлечению спонсорских средств банков «в целях изыскания дополнительных источников финансирования» «Купалья».Регулятор просит банки рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи на проведение праздника «Александрия собирает друзей» в 2019 году и до 1 декабря 2018 года информировать о принятом решении.