|
Банкам предложили проспонсировать "Купалье" на родине Лукашенко
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
Первый фестиваль состоялся в агрогородке Александрия Шкловского района в 2010 году. Тогда Александр Лукашенко пообещал землякам сделать праздник традиционным и популярным.
Как сообщают организаторы, «Александрия собирает друзей» уже является не просто ежегодным праздником, а «международной общественно-культурной акцией, объединяющей жителей приднепровских регионов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины».
Финансирование праздника осуществляется как за счет бюджетных средств, так и с привлечением безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, говорится в письме Нацбанка.
На сей раз оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля предложил Национальному банку оказать содействие в работе по привлечению спонсорских средств банков «в целях изыскания дополнительных источников финансирования» «Купалья».
Регулятор просит банки рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи на проведение праздника «Александрия собирает друзей» в 2019 году и до 1 декабря 2018 года информировать о принятом решении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На раздумье дан месяц, следует из обращения регулятора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)