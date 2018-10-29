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В Великобритании воры-неудачники помогли обнаружить артефакты XVI века

30.10.2018 15:45 — Разное | Tut.by  
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В декабре прошлого года грабители на автомобиле врезалась в здание супермаркета в Дедхэме (деревня в графстве Эссекс, Великобритания). Преступники надеялись ограбить в нем один из банкоматов, но остались ни с чем и скрылись. Из-за удара по зданию археологам удалось найти в нем предметы XVI века, пишет The Independent.


Источник: Colchester Borough Council

Здание, в которое врезались грабители, было возведено в 1520-х годах и создавалось из дерева. Известно, что ранее оно принадлежало одной из купеческих семей. После неудавшегося ограбления здание пришли осмотреть сотрудники местного археологического фонда.

Во время раскопок специалисты обнаружили средневековый очаг и остатки внутреннего крыльца. Последнее, по словам археологов, являлось большой редкостью для английских зданий, построенных до эпохи Елизаветы I.

Кроме того, археологам удалось обнаружить треножный котел с двумя ручками конца XVI — начала XVIII века. Он был закопан в землю недалеко от старого входа в здание. По словам исследователей, обычай с установкой подобного котла был призван защитить дом от «злых влияний». Эксперты также остались впечатлены деревянными балками дома и заявили, что они «лучшие из тех, что им приходилось видеть».

 
 
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Здание, в которое врезались грабители, было возведено в 1520-х годах.
 
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