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Венчурный инвестор прогнозирует, что курс биткоина превысит 250 тысяч долларов

30.10.2018 15:42 — Разное | Tut.by  
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Венчурный инвестор Тим Дрейпер вновь подтвердил свой прогноз и добавил, что первая криптовалюта имеет гораздо больше функциональных возможностей, чем традиционные активы Bitcoin останется одной из пяти криптовалют в мире. По мнению инвестора, к 2022 году его цена поднимется до отметки в 250 тысяч долларов. Во время крипто-инвестиционного саммита в Лос-Анджелесе миллиардер поделился своим мнением относительно будущего индустрии блокчейна, пишет Coindoo.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сейчас 86 триллионов долларов находятся в политической валюте. Они называют ее „фиатной“, но она политическая. Я верю, что эта валюта будет медленно поглощена более глобальной и децентрализованной криптовалютой. Bitcoin — лучшая валюта. Я думаю, что он будет одним из пяти криптовалют», — заявил Дрейпер.

По его мнению, решение американской Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) очень важно для индустрии. Миллиардер уверен, что ведомство никогда не последует примеру китайских властей и не запретит криптовалюты, а законодательство должно быть «одностраничным документом», в котором конкретно описывается процесс создания и регистрации ICO.

Впервые Тим Дрейпер спрогнозировал рост биткоина до 250 тысяч долларов в середине апреля, когда криптовалюта торговалась на уровне 8 тысяч долларов. Миллиардер рекомендует покупать криптовалюту, пока ее стоимость достаточно низкая.

В понедельник, 29 октября, среднерыночная стоимость криптовалюты Bitcoin впервые за последние две недели опустилась ниже уровня в 6400 долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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