Около трети белорусских пользователей за последний год столкнулись с заражением своих устройств вредоносным ПО, четверть – со взломом их учетной записи на том или ином интернет-ресурсе, сообщили в "Лаборатории Касперского" во вторник по итогам исследования.

Опрос был проведен в Беларуси компанией Online Market Intelligence (OMI) по заказу "Лаборатории Касперского" в октябре 2018 года. Всего было опрошено 516 человек.

"За минувший год около трети (31%) респондентов признались, что столкнулись с заражением своих устройств вредоносным ПО, а 26% – со взломом учётной записи на том или ином интернет-ресурсе (от аккаунтов в социальных сетях до профилей в онлайн-магазинах и так далее)", - говорится в сообщении компании.

"Это привело к тому, что в 22% случаев некоторые файлы оказались утеряны, в 14% жертвы злоумышленников теряли возможность пользоваться зараженным устройством в результате его блокировки, еще 14% случаев закончились выходом устройства из строя", - констатировали там. Помимо этого, некоторые пользователи отметили, что гаджеты начинали рассылать спам (13%), а также, что определенные файлы оказались зашифрованы (9%).

При этом, что касается отношения пользователей к своим данным, то 53% опрошенных согласились, что по запросу приложений разрешают доступ к своим контактам и фотографиям, еще 50% позволяют приложениям отслеживать свое местоположение, а 44% предоставляют им доступ к аккаунтам в социальных сетях.

"Как показало наше исследование, белорусы все более активно пользуются возможностями цифрового мира и доверяют различным сервисам значительный объем информации о себе и своих близких. Тем не менее люди по-прежнему остаются в определенной степени беспечными в вопросах онлайн-безопасности, рискуя сделать личные и корпоративные сведения достоянием злоумышленников", - приводятся в сообщении слова представителя "Лаборатории Касперского" в Беларуси Дмитрия Кудревича.

В целом, согласно исследованию, большинство белорусских пользователей (63%) считают, что современные приложения и сервисы значительно упрощают жизнь.

В Беларуси активно пользуются социальными сетями, мессенджерами и другими онлайн-услугами: от интернет-банкинга (76%) и облачных сервисов для хранения данных (59%) до онлайн-игр (49%). При этом самым популярным мессенджером является Viber – его отметили 93% респондентов. Самой популярной социальной сетью оказалась "ВКонтакте" (90%).