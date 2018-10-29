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Житель Солигорска пытался ограбить минского таксиста

30.10.2018 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Солигорска пытался ограбить минского таксиста
БЕЛТА

Вечером 22 октября 51-летний мужчина сел в автомобиль такси и попросил водителя отвезти его к Дому милосердия на ул.Франциска Скорины. "Прибыв к месту назначения, на автомобильной стоянке пассажир нанес таксисту несколько ударов твердым предметом по голове. Предположительно, бил рукояткой ножа. Водитель выбежал из автомобиля, взяв сумку с ценными вещами. Он ушел от авто на безопасное расстояние и обратился в правоохранительные органы. Пассажир ничем не завладел и скрылся в лесу неподалеку", - рассказали в СК.

Житель Солигорска пытался ограбить минского таксиста В Витебске «киллер из Смоленска» угрожал водителю такси

Нападавшего по приметам оперативно задержали сотрудники милиции. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, нападавший - 51-летний неработающий житель Солигорска. Он приехал в столицу и напал на таксиста, чтобы завладеть деньгами.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 УК (разбой). Он находится под стражей. Известно, что ранее житель Солигорска к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Витебск
 
 
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Столичным Первомайским районным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства разбойного нападения на 33-летнего водителя такси.
 
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