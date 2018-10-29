Житель Солигорска пытался ограбить минского таксиста

Вечером 22 октября 51-летний мужчина сел в автомобиль такси и попросил водителя отвезти его к Дому милосердия на ул.Франциска Скорины. "Прибыв к месту назначения, на автомобильной стоянке пассажир нанес таксисту несколько ударов твердым предметом по голове. Предположительно, бил рукояткой ножа. Водитель выбежал из автомобиля, взяв сумку с ценными вещами. Он ушел от авто на безопасное расстояние и обратился в правоохранительные органы. Пассажир ничем не завладел и скрылся в лесу неподалеку", - рассказали в СК.

Нападавшего по приметам оперативно задержали сотрудники милиции. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, нападавший - 51-летний неработающий житель Солигорска. Он приехал в столицу и напал на таксиста, чтобы завладеть деньгами.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 207 УК (разбой). Он находится под стражей. Известно, что ранее житель Солигорска к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается.