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Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул

30.10.2018 15:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Это молодые люди из всех регионов Беларуси. Участники необычного образовательного проекта уже получили временные пропуски в ВУЗ и окунулись в студенческую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул

В программе – мастер-классы, лекции, семинары, а также встреча с ректором. Ребята прошли строгий отбор. Среди критериев – высокий средний балл и тест на грамотность. Школьники сдали эссе на тему: «Почему я хочу стать студентом Академии управления».

Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул

Алена Конопацкая:
Когда узнала, что есть курсы, чтобы попробовать себя студентом Академии, я сразу заинтересовалась этим, спросила у учителей. Это довольно интересно. Нам проводят лекции, вот даже сейчас мы сидим со студентами настоящими Академии, есть возможность познакомиться, спросить, интересно ли тут, нравится ли им.

Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
В конкурсе участвовали ребята со всей страны, более 150 человек. Сейчас, если вы зайдете в аудиторию, увидите, какие это глазки. Это заинтересованные мотивированные дети. Я убежден, что в любой ситуации, даже если эти школьники выберут другие университеты нашей страны, это все равно будет вклад сегодняшних встреч с преподавателями.

Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул

Этот проект в Академии управления проводят уже во второй раз. После четырехдневного обучения школьникам вручат памятные сертификаты.

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Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Это молодые люди из всех регионов Беларуси. Участники необычного образовательного проекта уже получили временные пропуски в ВУЗ и окунулись в...
 
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