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Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул
Новости Беларуси. Это молодые люди из всех регионов Беларуси. Участники необычного образовательного проекта уже получили временные пропуски в ВУЗ и окунулись в студенческую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе – мастер-классы, лекции, семинары, а также встреча с ректором. Ребята прошли строгий отбор. Среди критериев – высокий средний балл и тест на грамотность. Школьники сдали эссе на тему: «Почему я хочу стать студентом Академии управления».
Алена Конопацкая:
Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Этот проект в Академии управления проводят уже во второй раз. После четырехдневного обучения школьникам вручат памятные сертификаты.
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Новости Беларуси. Это молодые люди из всех регионов Беларуси. Участники необычного образовательного проекта уже получили временные пропуски в ВУЗ и окунулись в...
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