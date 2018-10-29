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В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета
Новости Индонезии. К процедуре привлечены 15 экспертов-криминалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Образцы генетического материала для установления личности были собраны у полутора сотен родственников пропавших пассажиров.
Тем временем на месте крушения лайнера продолжают работать бригады сотрудников экстренных служб. Черные ящики до сих пор не обнаружены. К их поиску подключаются специалисты из США и Сингапура.
Воздушное судно упало в море накануне. На борту находились 189 человек. Все они погибли.
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В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета
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Новости Индонезии. К процедуре привлечены 15 экспертов-криминалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Образцы генетического материала для...
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