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В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

30.10.2018 14:59 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. К процедуре привлечены 15 экспертов-криминалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

Образцы генетического материала для установления личности были собраны у полутора сотен родственников пропавших пассажиров.

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

Тем временем на месте крушения лайнера продолжают работать бригады сотрудников экстренных служб. Черные ящики до сих пор не обнаружены. К их поиску подключаются специалисты из США и Сингапура.

Тела 10 погибших обнаружены на месте крушения Boeing 737 в Индонезии

Воздушное судно упало в море накануне. На борту находились 189 человек. Все они погибли.

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

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Новости Индонезии. К процедуре привлечены 15 экспертов-криминалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Образцы генетического материала для...
 
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