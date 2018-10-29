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«Если территория не относится к товариществу собственников». Можно ли парковаться в соседнем дворе?
Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе
Житель улицы Пономарёва в Минске задаёт вопрос: «Во дворе нашего дома мало парковочных мест. Кто-то оставил своё авто. Машина мешала всем остальным. Куда обратиться, чтобы убрать эту машину?»
Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Второй аспект этого вопроса я усматриваю в том, что обозначается проблема брошенного транспорта, автохлам, который периодически появляется в наших дворах.
Основное действующее лицо здесь – это органы местной исполнительной власти, где, взаимодействуя с ГАИ после поступления соответствующего заявления, они устанавливают собственника транспортного средства. Чётко определены временные параметры, когда собственник должен быть уведомлён в необходимости уборки транспортного средства либо приведения его в надлежащий вид, позволяющий его эксплуатировать и участвовать в дорожном движении.
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Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город». Житель улицы Пономарёва в Минске задаёт вопрос: «Во дворе нашего дома мало...
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