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Оштрафовали ли вас за превышение скорости? Можно узнать, заказав SMS
Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе
Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Идёт модернизация системы «ГАИ-ЦЕНТР», которая предусматривает широкий спектр возможностей общения с участниками дорожного движения. На ресурсе sms.speed-control.by можно заказать услугу, которая позволит владельцам, собственникам транспортных средств получать информацию о вынесении постановления о привлечении к административной ответственности за превышение скорости, зафиксированной в установленном режиме. А равно – информацию для юридических лиц, собственников о необходимости предоставить данные о водителе, совершившего данное правонарушение. И это помогает в некоторой степени участникам дорожного движения урегулировать процессуальные вопросы.
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Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город». Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:В будущем работы у...
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