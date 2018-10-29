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«Светофор анализирует ситуацию со всех направлений». Какие нововведения готовит ГАИ в Минске и где их уже тестируют
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Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Думаю, жители и гости нашей столицы обнаружили для себя не для всех понятное устройство на проспекте Машерова, в частности, на проспекте Независимости, на улице Тимирязева. Это – один из первых участков, где происходит апробация этой системы. Я бы даже сказал, что это в некоторой степени – подключение некого искусственного интеллекта. Светофор оснащён во всех направлениях датчиками видео, на основании магнитных датчиков, анализирует ситуацию со всех направлений на перекрёстке по каждой из полос, интенсивность движения, загруженность, состав транспортного потока. И из выбранных сценариев подбирает наиболее оптимальный режим для проезда этого перекрёстка. Причём, это умные перекрёстки, связаны этим интеллектом между собой, это позволяет выбирать приоритеты для выбора того или иного направления через оптимизацию общего потока.
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«Светофор анализирует ситуацию со всех направлений». Какие нововведения готовит ГАИ в Минске и где их уже тестируют
Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город». Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:В рамках модернизации...
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