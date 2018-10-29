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«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе
Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе
Минчане просят установить светофор возле опасного пешеходного перехода на улице Левкова. Аргумент действительно весомый – рядом находится школа, четыре детских сада, остановка и много магазинов. В общем, место многолюдное.
Тревогу бьют молодые мамы. Их младшие школьники попросту не могут перейти дорогу сами.
Получается – не длинная, но очень долгая дорога домой. Во-вторых, из-за того, что водители не хотят притормозить, здесь часто под колёса авто попадают пешеходы. Особенно тяжело приходится инвалидам. Неподалёку они занимаются в территориальном центре.
Юлия Русак:
Лариса Ахраменко:
По большому счёту, мелочей на дороге не бывает. И опасные манёвры участникам дорожного движения могут стоить жизни. Как нам стало известно, светофор на оживлённом перекрёстке горожанам пообещали поставить уже в начале следующего года.
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«Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить светофор на опасном переходе
Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город». Минчане просят установить светофор возле опасного пешеходного перехода на...
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