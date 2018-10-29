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Умные светофоры и SMS о штрафах: начальник ГАИ Минска рассказал о новшествах
Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город».
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Новости Беларуси. Ситуацию на дорогах Минска обсуждали в программе «Большой город». «Веду ребёнка в школу – машины не пропускают»: минчане просят установить...
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