Банкам предложили дать денег на фестиваль «Купалье» на родине президента

Каждый год в начале июля празднуется «Купалье» на родине Александра Лукашенко − «Александрия собирает друзей». Праздник финансируется за счёт бюджетных денег. Но Нацбанк отправил коммерческим банкам письмо с предложением проспонсировать фестиваль. И дал месяц на раздумья, пишет TUT.by.

Первый такой фестиваль прошёл в 2010 году. Президент обещал землякам сделать праздник традиционным и популярным. Нацбанк в своём сообщении указал, что «Александрия собирает друзей» − это уже не просто ежегодный праздник, а «международная общественно-культурная акция, которая объединяет жителей приднепровских регионов Беларуси, России и Украины».

Также Нацбанк указывает, что финансируется фестиваль не только из бюджетных средств, но и с помощью юрлиц, которые безвозмездно дают денег.

Кстати, отправить этот запрос не инициатива Нацбанка − к нему обратился оргкомитет по подготовке и проведеию фестиваля. До 1 декабря 2018 нужен ответ банков, готовы ли они дать денег на праздник.

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