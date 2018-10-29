Мининформ сказал независимой ассоциации журналистов, что она не очень нужна

Беларуская ассоциация журналистов (БАЖ) отправила в Министерство информации запрос о том, разработан ли порядок аккредитации СМИ при министерстве. В ответ БАЖу сказали, что он не очень-то и нужен ни журналистам, ни самому министерству, пишет baj.by. Организация намерена обжаловать документ.

По статье 35 Закон «О СМИ» журналистам должны предоставлять возможность аккредитации. БАЖ интересовался, есть ли подготовленный порядок аккредитации при Мининформе. Ответ пришёл за подписью первого замминистра информации Павла Лёгкого. Сначала он указал на выдержки из действующего закона (1 января закон «О СМИ» изменится ). А затем заявил, что при решении вопросов между Мининформом и СМИ «посредничество различных организаций» не нужно.

«В посредничестве различных общественных организаций, сколь бы уважаемыми они ни были, при выстраивании взаимодействия Министерства информации с представителями как государственных, так и негосударственных СМИ ни тот, ни другая сторона не нуждается, о чем могут сообщить вам в том числе и сами члены ОО «БАЖ». Желаем успехов на ниве общественной деятельности, если таковые принесут пользу стране».

Ассоциация возмущена таким ответом. Председатель организации Андрей Бастунец указывает, что журналисты для того и вступают в БАЖ, чтобы организация представляла и лоббировала их интересы: «Гэта ўнікальны адказ з пункту гледзішча разумення чыноўнікам свайго месцы і сваёй працы. Па-першае, у адказе няма інфармацыі па сутнасці − ці існуе ў Мінінфарме распрацаваны парадак акрэдытацыі журналістаў. Па-другое, грамадскія арганізацыі для гэтага і ствараюцца, каб прадстаўляць інтарэсы сваіх сябраў. Менавіта для гэтага ў нашу міжнародна прызнаную арганізацыю і ўваходзяць больш за 1200 калег. І ўжо дакладна Мінінфарм не можа адказваць за сябраў БАЖ».

Андрей указывает, что в Межведомственном плане по реализации рекомендаций по правам человека есть требование дать общественности больше возможностей управлять государством. Мининформ − один из органов, которые ответственны за реализацию этого плана. БАЖ намерен обжаловать ответ министерства.

Почему вообще отправили такой запрос

В сентябре БАЖ начал исследование правил аккредитации журналистов в госведомствах и местных органах власти. В прошлом таком исследовании журналисты назвали Мининформ одним из самых закрытых ведомств.

БАЖ направил официальные запросы про порядок аккредитации журналистов во все министерства, госкомитеты, крупнейшие ведомства, местные органы власти и советы депутатов областного уровня. Цель исследования: узнать, есть ли в госорганах положение об аккредитации, а если его нет, то предложить образец такого документа для принятия.