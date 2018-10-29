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На улице Первомайской в районе «Оптики» энергетики будут устранять повреждения теплосети
30.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
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В ходе мониторинга тепломагистралей энергетики обнаружили на улице Первомайской в районе «Оптики» повреждение трубопровода.
Для проведения необходимых ремонтно-восстановительных работ сегодня ночью временно будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Первомайской от пересечения с улицей Суворова до перекрестка с 8 марта-Гоголя. Объезд будет осуществляться по улицам Суворова, Зои Космодемьянской, 8 марта.
В ночь с 30 на 31 октября несколько бригад Пинской ТЭЦ приступят к производству работ. Для проведения работ в прилегающем районе придется отключать горячее теплоснабжение.
31 октября энергетики прекратят питание тепломагистрали по улице Первомайской. Здесь в течение дня планируется отключение от горячего водоснабжения запитанных жилых домов и некоторых административных зданий. В зону отключения попадают 25 многоквартирных жилых домов, 2 детских сада и детский социальный приют.
Перечень объектов, в которых будет отсутствовать теплоноситель на период ремонта тепловой сети по ул. Первомайской, выглядит следующим образом
Энергетики должны выполнить основные работы – ремонт сетей – 31 октября. После этого вечером планируется возобновить подачу горячей воды и тепла потребителям.
Открыть участок дороги для движения планируется через 3 суток с начала производства работ.
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В ходе мониторинга тепломагистралей энергетики обнаружили на улице Первомайской в районе «Оптики» повреждение трубопровода. Для проведения...
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