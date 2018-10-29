Идеолог русского шовинизма: Ключи от Москвы лежат в Бресте и Минске

статье критикует публицистов, которые заявляли о том, что Путину для решения проблемы-2024 необходимо оккупировать Беларусь. Холмогоров в своейкритикует публицистов, которые заявляли о том, что Путину для решения проблемы-2024 необходимо оккупировать Беларусь.





«Все, что нужно сделать Путину в 2024 году, если страна будет развиваться хотя бы с той же динамикой, — это сказать: «Я остаюсь» … Срок власти Путина — это вопрос отношений его и Бога, а не электоральный процесс», — пишет русский националист.









В том, что Беларусь и Россия до сих пор не объединились, он обвиняет некие «либеральные элиты». Холмогоров уверен, что Лукашенко искренне хотел объединения. Однако вместо этого его якобы начали коррумпировать экономическими подачками, создававшими иллюзию так называемого «Белорусского чуда».





«Однако по мере выхода России из кризиса это «чудо» оказалось ловушкой — сегодня уровень жизни в Беларуси пугающе низкий по сравнению с Россией. Пересекая границу, откатываешься на 10-15 лет назад. Знаменитые «белорусские товары» легко находишь в Смоленске, Калуге, даже Новочеркасске, зато их невозможно найти в Витебске и Полоцке, в которых теперь полно вышиванок и портретов великих литовских князей. В небольших населенных пунктах бросаются в глаза очереди за продуктами», — рисует пугающую картину Холмогоров.





Причина бедности Беларуси, по его мнению, в том, что Беларусь как самостоятельная экономическая единица существовать не может. Холмогоров утверждает, что в составе Речи Посполитой в белорусских землях процветала нищета, а вот войдя в состав Российской Империи они, якобы, расцвели.





Холмогоров критикует нынешнюю белорусскую историческую науку, которая видит истоки современной Беларуси в том числе в Великом княжестве Литовском. Он пишет, что Беларусь затоплена «литвинской пропагандой», которая вызывает «вышиванизацию» на всех уровнях. Белорусский язык русский националист называет «диким явлением».





«Из белорусов пытаются приготовить палку, которая хоть ненадолго задержит бег русского колеса», — пишет Холмогоров.









По его мнению, Россия должна действовать решительно на белорусском направлении. Черносотенец пишет, что Россия должна не только покупать лояльность белорусских властей, но и предложить простым белорусам рост благосостояния.





«Меня как-то спросили, что я могу предложить «реального» молодым белорусам в качестве аргумента в пользу России, кроме «замшелой идеи русского мира», я не задумываясь ответил: «Хочешь айфон — будь русским». Беларусь без России, тем более в качестве части анти-России, обречена на прозябание и деградацию. Беларусь в качестве органической части России — это регион экономического роста и благополучия», — уверен черносотенец.



