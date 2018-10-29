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В Минсельхозпроде Беларуси сравнили Россельхознадзор с WADA

30.10.2018 15:48 — Разное | Партизан  
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Инспекторы Россельхознадзора вновь не пустили в Россию партию белорусской молочной продукции ― на этот раз речь идет о 19 тоннах сыра.

Инспекторы Россельхознадзора не пустили в Россию почти 19 тонн сыра белорусского производства. 27 октября фуру с сыром "Российский новый", направлявшуюся в Московскую область, развернули в пункте пропуска "Красная Горка" и направили обратно поставщику. 

Сыр был произведен светлогорским филиалом Калинковичского молочного комбината, в отношении продукции которого действуют временные ограничения на поставки.

У Беларуси и России достаточно инструментов для того, чтобы регулировать взаимные поставки продуктов, однако многие вопросы зачастую так и остаются нерешенными, такое мнение ранее в беседе в МПЦ Sputnik Беларусь высказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.



"Зачем покупать из третьих стран сухое молоко и другие продукты, когда можно все это купить в братской Беларуси, не "закрывая" наши предприятия по надуманным причинам? Видимо, есть некое лобби. Я, конечно, со свечкой не стоял, но, вероятно, оно влияет на эту ситуацию", ― сказал Богданов.

По данным, приведенным представителем белорусского Минсельхозпрода, Россия испытывает дефицит молока в годовом объеме порядка 6-7 миллионов тонн. 

В том, что касается ограничений, вводимых Россельхознадзором на поставки молочной продукции отечественного производства, белорусская сторона регулярно обращалась к коллегам из России с инициативой совместной проверки проб, если в них выявлена "некая микрофлора или антибиотики".

"Нет, вместе нельзя. Так чем тогда отличается WADA, когда скандал был с допинг-контролем российских спортсменов, от лабораторий Россельхознадзора, которые тоже не дают проверить вместе эти пробы?" ― отметил Богданов.

 
 
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Инспекторы Россельхознадзора вновь не пустили в Россию партию белорусской молочной продукции ― на этот раз речь идет о 19 тоннах сыра.
 
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