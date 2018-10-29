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Сын известной голливудской актрисы оказался девочкой
Приемный сын известной голливудской актрисы Шарлиз Терон по имени Джексон давно стал центром серьезных споров в сети.
Как выяснилось, ребенок на самом деле является девочкой. Как передает Oxu.Az, об этом сказала в интервью одному из каналов сама актриса.
«Я смотрю на двух своих прекрасных девочек и переживаю за них, как и любая мать. Я хочу, чтобы они могли реализовать себя и были в безопасности. Я готова ради них пойти на все, даже на убийство», - призналась Терон.
До недавнего времени все были уверены, что актриса воспитывает мальчика. Пару лет назад она начала покупать сыну платья принцесс, заплетать косички и завязывать бантики.
Свою вторую дочку Августу Шарлиз удочерила в 2015 году.
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Приемный сын известной голливудской актрисы Шарлиз Терон по имени Джексон давно стал центром серьезных споров в сети.
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