Сын известной голливудской актрисы оказался девочкой

Как выяснилось, ребенок на самом деле является девочкой. Как передает Oxu.Az, об этом сказала в интервью одному из каналов сама актриса.





«Я смотрю на двух своих прекрасных девочек и переживаю за них, как и любая мать. Я хочу, чтобы они могли реализовать себя и были в безопасности. Я готова ради них пойти на все, даже на убийство», - призналась Терон.





До недавнего времени все были уверены, что актриса воспитывает мальчика. Пару лет назад она начала покупать сыну платья принцесс, заплетать косички и завязывать бантики.





Свою вторую дочку Августу Шарлиз удочерила в 2015 году.