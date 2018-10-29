Brands Fashion Show. Яркие моменты модного проекта страны

Первый сезон Brands Fashion Show выстрелил в марте 2017 года и сразу зарекомендовал себя как громкий, уникальный проект, аналогов которому в Беларуси не было и нет. Организаторы мероприятия на своем примере доказали, что невозможное возможно, и продолжают из сезона в сезон удивлять своих гостей. Информационный партнер мероприятия еженедельник «Аргументы и факты» также сумел удивить: символ издания собачка «АиФка» встречала участников и гостей показа в модном красном шарфике, была в центре событий и, соответственно, в тренде.





Фото: АиФ / Татьяна Войцехович

Четвертый сезон (25-26 октября) получился самым ярким из всех, ведь таких разноплановых участников и такой многогранной режиссуры подиум BFShow еще не видел.

Открыл модную программу показ детской одежды, созданный дизайнером Вероникой Якубович совместно с учениками подиум-школы Nagorny Model School. Была представлена детская и подростковая дизайнерская коллекция в стиле спорт-шик.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Первый день шоу был особенно богат на дебюты: впервые представили свои коллекции на подиуме проекта Дарья Домрачева, Gant, Алена Горецкая (Alena Goretskaya) и Модный дом Papilio, AtelietElle и Navro.

В дебютном показе Дарьи Домрачевой приняли участие белорусские спортсмены, олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта, среди которых Надежда Скардино, Мелитина Станюта, Сергей Долидович, Виктория Ганиева, Любовь Черкашина и другие. В финале шоу на подиум вышли и Дарья с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. «Вдохновлять на движение» — так звучит слоган коллекции, основная цель которой, — мотивировать и побуждать к маленьким и большим победам.





Фото: АиФ / Алексей Исаченко

В показе бренда GANT, ассоциирующегося со стилем преппи и высшим обществом, также приняли участие известные персоны (Юрий Ярошик, Виталий Воронко, Мелитина Станюта, Ольга Жадеева, Ольга Денисова, Юлия Курьян-Костюкевич, Павел Костевич, а также управляющий ProGolf Владимир Савенко с супругой и члены гольф-клуба. Рубашки Gant снискали себе славу культовых: когда-то их оценили и полюбили студенты престижных вузов «Лиги Плюща», а затем и Роберт Кэннеди, и даже Жан-Мишель Кусто.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Одна из ключевых фигур белорусской модной индустрии Алена Горецкая продемонстрировала зрителям сразу две коллекции – новогоднюю от бренда ALENA GORETSKAYA, дизайнером которого является ее дочь Александра Жербун, и вечерние платья от Papilio.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Дизайнерский шоу-рум AtelietElle покорил гостей BFShow своей элегантностью, безвременностью фасонов и французским шармом женской одежды.





Фото: АиФ / Илья Садовский

Мистическое шоу Navro by Marcelino началось с атмосферного ролика авторства дизайнера украинского бренда Ольги Навроцкой, ранее принесшего ей 7 номинаций и одну победу за лучшие костюмы на престижном фестивале в Калифорнии. Затем подиум наводнили модели в образах в духе 80-х, в одежде кричащих расцветок, уникальных авторских анималистичных принтах. Эффектное оформление дефиле в виде паттернов на подиуме, повторяющих принты с одежды из коллекции, создавало невероятное зрелище.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Второй день показов стартовал с детской моды от Marcelino Kids, салона премиальной детской одежды для маленьких леди и джентльменов.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Эстафету принял последний дебютант Brands Fashion Show — белорусско-российский бренд Condra Deluxe. Основательница бренда Ольга Кондратюк создала его 25 лет назад — с тех пор любимое дело всей жизни было неоднократно отмечено наградами и престижными рейтингами. Зрители показа смогли по достоинству оценить коллекцию, объединившую в себе повседневные образы и одежду на выход, представленные в единой элегантной и женственной стилистике.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Латвийский бренд Coo Culte пощекотал гостям BFShow нервы, продемонстрировав настоящее horror-шоу, правда, со счастливым концом. Показ под названием «Coo Culte Thriller» обеспечил посетителям мероприятия погружение в триллер от начала до конца – отсутствие света перед и в начале шоу, жуткое звуковое сопровождение и даже попкорн на сидениях в зале. За время сеанса, именно так назвала показ представитель бренда в Беларуси Сандра Бондаре, публика наблюдала танцы зомби, после чего на подиум стали выходить модели как в фирменных образах для марки, так и в совершенно экспериментальных, а завершилось фееричное действо выходом модели в свадебном платье.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Дизайнер бренда «Ежевика» Ольга Дейко ответила перед гостями показа на вопрос «Как бы оделась девушка, отправляясь на вечеринку в космосе?» Именно эти образы она взяла для основы своей последней коллекции, представив новое видение женщины в условиях потенциального будущего нашего мира. Ослепительные мерцающие платья в пол, блестящие коктейльные — очевидно, что девушку в наряде бренда можно будет заметить даже в космосе.





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Попрощался Brands Fashion Show до следующего сезона грандиозным шоу от Юлии Латушкиной. После продолжительного романа с женственными фасонами и роскошными платьями, ставшими визиткой бренда LATUSHKINA, топ-дизайнер выпустила неожиданную для себя коллекцию в стиле спорт-шик: 90-е, виниловая кожа, брутальность — такой Латушкину мы еще не видели, но это не может не нравиться!





Фото: АиФ / Пётр Винничек

Посмотреть на одно из главных модных событий год пришли тысячи человек, за два дня Falcon Club стал эпицентром fashion, местом притяжения статусной и стильной публики. До встречи на следующем Brands Fashion Show весной 2019 года!

Организаторы мероприятия: агентство маркетинговых коммуникаций EffectPromo и журнал Fashion Collection .

Информационный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси .