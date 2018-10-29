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Brands Fashion Show. Яркие моменты модного проекта страны
30.10.2018 16:00 — Разное | Аргументы и факты
Татьяна Войцехович /
Первый сезон
Четвертый сезон (25-26 октября) получился самым ярким из всех, ведь таких разноплановых участников и такой многогранной режиссуры подиум BFShow еще не видел.
Открыл модную программу показ детской одежды, созданный дизайнером Вероникой Якубович совместно с учениками подиум-школы Nagorny Model School. Была представлена детская и подростковая дизайнерская коллекция в стиле спорт-шик.
Первый день шоу был особенно богат на дебюты: впервые представили свои коллекции на подиуме проекта Дарья Домрачева, Gant, Алена Горецкая (Alena Goretskaya) и Модный дом Papilio, AtelietElle и Navro.
В дебютном показе Дарьи Домрачевой приняли участие белорусские спортсмены, олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта, среди которых Надежда Скардино, Мелитина Станюта, Сергей Долидович, Виктория Ганиева, Любовь Черкашина и другие. В финале шоу на подиум вышли и Дарья с супругом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. «Вдохновлять на движение» — так звучит слоган коллекции, основная цель которой, — мотивировать и побуждать к маленьким и большим победам.
В показе бренда GANT, ассоциирующегося со стилем преппи и высшим обществом, также приняли участие известные персоны (Юрий Ярошик, Виталий Воронко, Мелитина Станюта, Ольга Жадеева, Ольга Денисова, Юлия Курьян-Костюкевич, Павел Костевич, а также управляющий ProGolf Владимир Савенко с супругой и члены гольф-клуба. Рубашки Gant снискали себе славу культовых: когда-то их оценили и полюбили студенты престижных вузов «Лиги Плюща», а затем и Роберт Кэннеди, и даже Жан-Мишель Кусто.
Одна из ключевых фигур белорусской модной индустрии Алена Горецкая продемонстрировала зрителям сразу две коллекции – новогоднюю от бренда ALENA GORETSKAYA, дизайнером которого является ее дочь Александра Жербун, и вечерние платья от Papilio.
Дизайнерский шоу-рум AtelietElle покорил гостей BFShow своей элегантностью, безвременностью фасонов и французским шармом женской одежды.
Мистическое шоу Navro by Marcelino началось с атмосферного ролика авторства дизайнера украинского бренда Ольги Навроцкой, ранее принесшего ей 7 номинаций и одну победу за лучшие костюмы на престижном фестивале в Калифорнии. Затем подиум наводнили модели в образах в духе 80-х, в одежде кричащих расцветок, уникальных авторских анималистичных принтах. Эффектное оформление дефиле в виде паттернов на подиуме, повторяющих принты с одежды из коллекции, создавало невероятное зрелище.
Второй день показов стартовал с детской моды от Marcelino Kids, салона премиальной детской одежды для маленьких леди и джентльменов.
Эстафету принял последний дебютант Brands Fashion Show — белорусско-российский бренд Condra Deluxe. Основательница бренда Ольга Кондратюк создала его 25 лет назад — с тех пор любимое дело всей жизни было неоднократно отмечено наградами и престижными рейтингами. Зрители показа смогли по достоинству оценить коллекцию, объединившую в себе повседневные образы и одежду на выход, представленные в единой элегантной и женственной стилистике.
Латвийский бренд Coo Culte пощекотал гостям BFShow нервы, продемонстрировав настоящее horror-шоу, правда, со счастливым концом. Показ под названием «Coo Culte Thriller» обеспечил посетителям мероприятия погружение в триллер от начала до конца – отсутствие света перед и в начале шоу, жуткое звуковое сопровождение и даже попкорн на сидениях в зале. За время сеанса, именно так назвала показ представитель бренда в Беларуси Сандра Бондаре, публика наблюдала танцы зомби, после чего на подиум стали выходить модели как в фирменных образах для марки, так и в совершенно экспериментальных, а завершилось фееричное действо выходом модели в свадебном платье.
Дизайнер бренда «Ежевика» Ольга Дейко ответила перед гостями показа на вопрос «Как бы оделась девушка, отправляясь на вечеринку в космосе?» Именно эти образы она взяла для основы своей последней коллекции, представив новое видение женщины в условиях потенциального будущего нашего мира. Ослепительные мерцающие платья в пол, блестящие коктейльные — очевидно, что девушку в наряде бренда можно будет заметить даже в космосе.
Попрощался Brands Fashion Show до следующего сезона грандиозным шоу от Юлии Латушкиной. После продолжительного романа с женственными фасонами и роскошными платьями, ставшими визиткой бренда LATUSHKINA, топ-дизайнер выпустила неожиданную для себя коллекцию в стиле спорт-шик: 90-е, виниловая кожа, брутальность — такой Латушкину мы еще не видели, но это не может не нравиться!
Посмотреть на одно из главных модных событий год пришли тысячи человек, за два дня Falcon Club стал эпицентром fashion, местом притяжения статусной и стильной публики. До встречи на следующем Brands Fashion Show весной 2019 года!
Организаторы мероприятия: агентство маркетинговых коммуникаций
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Светодиодный подиум, герои спорта, анималистичные принты, зомби, «АиФка» и кутюр — чем запомнился четвертый сезон Brands Fashion Show
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