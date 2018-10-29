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В Бобруйске пройдет чемпионат мира по панкратиону

30.10.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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С 1 по 4 ноября в Бобруйске состоится чемпионат мира по панкратиону. Турнир станет самым масштабным за последние годы — он пройдет на семитысячной «Бобруйск-Арене» и соберет 300 представителей из более чем 20 стран мира.

В Бобруйске пройдет чемпионат мира по панкратиону
Фото – bobruisk-arena.by

Самые многочисленные команды традиционно представят Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. Панкратион расширяет географию – в этом году в чемпионате примут участие Австралия и Катар. Разыграют 70 комплектов медалей. Соревновательная программа будет включать как Панкратион «фулл контакт», практически не имеющий ограничений в бою, так и Панкратион традиционный или «лайт контакт». Бои чемпионата мира будут проходить одновременно на трех коврах в зависимости от возрастных и весовых категорий.

У кадетов (юношей и девушек 16 — 17 лет) заявлено по семь весовых категорий, соответственно 50, 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг, и 45, 50, 55, 60, 65, 70,  +70 кг.

В возрастной группе 18 — 19 лет у юношей соревнования пройдут в восьми весовых категориях: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг, у девушек — в пяти: 53, 58, 64, 71, +71 кг.

Также восемь весовых категорий у мужчин 20 — 35 лет: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг, пять — у женщин: 53, 58, 64, 71, +71 кг.

Ветераны — это спортсмены старше 35 лет. У них также восемь весовых категорий у мужчин: 60, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100 кг, и пять — у женщин: 53, 58, 64, 71, +71 кг.

Впервые за все время проведения чемпионатов мира каждой команде разрешено заявить по три бойца в весе!

В Бобруйске пройдет чемпионат мира по панкратиону
Фото Михаила Левцова

Торжественное    открытие    с    участием    знаменитого    актера    и телеведущего,   а    также    Почетного   члена   федерации   панкратиона   и смешанных боевых единоборств Вадима Галыгина состоится 2 ноября в 9:00.

Соревновательная программа 2 ноября начнется с выступлений по традиционному панкратиону кадетов, юниоров и ветеранов.

  • ноября в борьбу вступят взрослые, в первой половине дня пройдут квалификационные поединки, в вечерней — полуфиналы и финалы во всех возрастных и весовых категориях.
  • ноября состоятся поединки по полноконтактному панкратиону. Завершат чемпионат зрелищные церемонии закрытия и награждения!

Беларусь традиционно успешно выступает на мировых и континентальных чемпионатах по панкратиону. Из Италии белорусская сборная привезла 31 медаль! Ныне в Бобруйске ожидается выступление как новичков соревнований подобного уровня, так и опытных бойцов, а также легенды единоборств, уроженца города на Березине — Артема Дамковского. За его плечами — успешные выступления на турнирах самого  высокого ранга по рукопашному и универсальному бою, панкратиону, кроме того, Дамковский   —   первый   чемпион   в   легком   весе   в   истории   известного промоушена, проводящего бои по ММА – M-1 Global.

В Бобруйске пройдет чемпионат мира по панкратиону
Фото – pankrationuww.by

Панкратион является возрожденным видом спорта. Чемпионом по панкратиону был знаменитый древнегреческий философ и писатель Платон, ученик Сократа и учитель Аристотеля. В современном панкратионе разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств. Панкратион считается прародителем популярных нынче во всем мире ММА, и многие спортсмены успешно выступают в ведущих мировых организации. Поединки по панкратиону проводят в специальной защите, установлены четкие правила борьбы, что делает их безопасными и позволяет заниматься данным видом спорта юношам и девушкам с раннего возраста.

Организаторами чемпионата мира по панкратиону выступают Международная организация «Объединенный мир борьбы» (UWW), Спортивное общественное объединение «Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Президентского спортивного клуба, Могилевского областного исполнительного комитета и Бобруйского городского исполнительного комитета.

Информационная  поддержка:   телеканал   «Беларусь  5»,   телеканал «Столичное телевидение», новостное агентство «Спутник», радио «Зефир». Партнеры мероприятия: торговая марка «Exponenta», лучшая бойцовская команда Беларуси «Academy MMA», сеть супермаркетов спортивного питания «Fizcult», сеть фирменных магазинов «Reebok», сеть магазинов бытовой техники и электроники «ТЕХНОПЛЮС», магазин экипировки для единоборств «Fightershop».

По вопросам аккредитации обращаться: Александр Владимирович Тищенко, тел. +375(29)654-84-61.

Смотрите также наш большой фоторепортаж с отборочных боев , которые прошли весной в Горках.

 
 
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С 1 по 4 ноября в Бобруйске состоится чемпионат мира по панкратиону. Турнир станет самым масштабным за последние годы — он пройдет на семитысячной...
 
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