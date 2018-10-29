В Светлогорске в ДТП пострадали два пенсионера в возрасте за 70 лет

На перекрестке возле детской больницы Светлогорска столкнулись «Рено» и «Жигули».

Женщина, водитель «Рено», утверждает, что ехала на «зеленый». После удара в ее автомобиле сработала подушка безопасности. Водитель и пассажирка «Жигулей» были доставлены в больницу. Оба в возрасте за 70 лет. По чьей вине произошло ДТП, предстоит выяснить госавтоинспекторам.

Источник: gp.by

Фото: ranak.me

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "