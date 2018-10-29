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В Светлогорске в ДТП пострадали два пенсионера в возрасте за 70 лет
30.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На перекрестке возле детской больницы Светлогорска столкнулись «Рено» и «Жигули».
Женщина, водитель «Рено», утверждает, что ехала на «зеленый». После удара в ее автомобиле сработала подушка безопасности. Водитель и пассажирка «Жигулей» были доставлены в больницу. Оба в возрасте за 70 лет. По чьей вине произошло ДТП, предстоит выяснить госавтоинспекторам.
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На перекрестке возле детской больницы Светлогорска столкнулись «Рено» и «Жигули». Женщина, водитель «Рено», утверждает, что ехала на «зеленый». После...
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