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Замначальника слуцкой милиции назначен руководителем Солигорского РОВД

30.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Замначальника слуцкой милиции назначен руководителем Солигорского РОВД

Приказом Министра внутренних дел 25 октября подполковник милиции Александр Шаровар назначен начальником Солигорского РОВД. Сегодня начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук представил нового руководителя райотдела.

30 октября в торжественной обстановке новый руководитель был представлен личному составу Солигорского РОВД. В актовый зал прибыли не только сотрудники милиции, но и представители администрации Солигорского района, руководители районных отделов всех силовых структур государства, сообщает пресс-служба УВД.

Начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук ознакомил присутствующих с соответствующим приказом Министра внутренних дел, рассказал о предыдущей служебной деятельности Александра Шаровара и поздравил его с новой должностью. Кроме того, в своем выступлении Ковальчук отметил, что по результатам оперативно-служебной деятельности коллектив Солигорского РОВД всегда занимал лидирующие позиции в Минской области и выразил уверенность, что так будет и впредь.

Замначальника слуцкой милиции назначен руководителем Солигорского РОВД

Свои искренние поздравления с новым назначением и пожелания успехов в службе на благо шахтерского края выразили подполковнику милиции Шаровару первый заместитель председателя районного исполнительного комитета Александр Лаптик, другие руководители районных структур и ведомств.

  • Александр Александрович Шаровар – уроженец Слуцка. Вся его жизнь и служебная деятельность были связаны с малой родиной. В 2004 году, после окончания УО «Академия МВД Республики Бедарусь», именно в Слуцком РОВД он начал служебную деятельность. Офицер начинал следователем, с 2009-го по 2016 год руководил отделением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми. До того, как возглавить Солигорский РОВД, А.А.Шаровар проходил службу в должности первого заместителя начальника отдела внутренних дел – начальника криминальной милиции Слуцкого РОВД. Добросовестное отношение к службе отмечено государственной наградой – медалью «За безупречную службу» III степени.

Замначальника слуцкой милиции назначен руководителем Солигорского РОВД

Замначальника слуцкой милиции назначен руководителем Солигорского РОВД


Фото: УВД

 
 
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Приказом Министра внутренних дел подполковник милиции Александр Шаровар назначен начальником Солигорского РОВД. Сегодня начальник УВД Миноблисполкома...
 
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