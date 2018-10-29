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Замначальника слуцкой милиции назначен руководителем Солигорского РОВД
30.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Приказом Министра внутренних дел 25 октября подполковник милиции Александр Шаровар назначен начальником Солигорского РОВД. Сегодня начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук представил нового руководителя райотдела.
30 октября в торжественной обстановке новый руководитель был представлен личному составу Солигорского РОВД. В актовый зал прибыли не только сотрудники милиции, но и представители администрации Солигорского района, руководители районных отделов всех силовых структур государства,
Начальник УВД Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Ковальчук ознакомил присутствующих с соответствующим приказом Министра внутренних дел, рассказал о предыдущей служебной деятельности Александра Шаровара и поздравил его с новой должностью. Кроме того, в своем выступлении Ковальчук отметил, что по результатам оперативно-служебной деятельности коллектив Солигорского РОВД всегда занимал лидирующие позиции в Минской области и выразил уверенность, что так будет и впредь.
Свои искренние поздравления с новым назначением и пожелания успехов в службе на благо шахтерского края выразили подполковнику милиции Шаровару первый заместитель председателя районного исполнительного комитета Александр Лаптик, другие руководители районных структур и ведомств.
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Приказом Министра внутренних дел подполковник милиции Александр Шаровар назначен начальником Солигорского РОВД. Сегодня начальник УВД Миноблисполкома...
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