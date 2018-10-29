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Счастья мешочки от белорусских друзей
30.10.2018 — Разное | Свислочская газета
На днях в Свислочи побывали иностранные безвизовые туристы. Это группа учащихся и учителей начальной школы Беловежи, что в Подляском воеводстве Гайновского повета в Польше.
Это наши ближние польские соседи. От белорусской границы до Беловежи всего ничего – четыре километра.
Иностранных туристов пригласили также поучаствовать в подвижных народных играх. Они включились в них с большим азартом и энтузиазмом. Самые активные, конечно же, получили подарки.
Для юных гостей провели мастер-класс по изготовлению мешочков-счастья. Оторвать их от этой работы было невозможно. Белорусские сувениры станут отличным подарком для близких.
Гости пообедали в ресторане «Беловежский», сделали покупки в магазинах и проследовали к пункту пропуска «Переров». До новых встреч!
Барбара ЛЕОНЮК, заместитель директора школьно-дошкольного комплекса в Беловежи:
– Мы живем рядом с вами и привезли наших детей, учеников, чтобы показать, что мы соседи. Вместе участвуем в трансграничных проектах, чтобы иметь возможность чаще видеться и больше узнавать друг о друге.
Юлия БАРМОТА, учащаяся 8 класса начальной школы в Беловежи:
– Мне все понравилось. Правда, в Беларуси в этом году я уже второй раз. В июне была в Каменюках. Все интересно. Спасибо моим сверстникам из гимназии за хороший прием.
Марина ЯНЮК.
Фото автора.
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На днях в Свислочи побывали иностранные безвизовые туристы. Это группа учащихся и учителей начальной школы Беловежи, что в Подляском воеводстве Гайновского...
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