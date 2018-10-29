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Счастья мешочки от белорусских друзей

30.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Счастья мешочки от белорусских друзей

На днях в Свислочи побывали иностранные безвизовые туристы. Это группа учащихся и учителей начальной школы Беловежи, что в Подляском воеводстве Гайновского повета в Польше.

 

Это наши ближние польские соседи. От белорусской границы до Беловежи всего ничего – четыре километра.


Гостей на автобусе встретили у пункта упрощенного пропуска «Переров». К слову, в прошлом году через этот пункт в Беларусь въехали 4 673 иностранца.


Программа пребывания польских друзей была рассчитана на один день. Об их визите знали заранее, потому и хватило времени, чтобы продумать объекты, которые будут интересны гостям.


Юных иностранных туристов тепло, с песнями и подарками встретили в гимназии № 1 имени К. Калиновского г. Свислочи. После сладкого угощения гостей пригласили в школьный музей. Гимназисты много интересного рассказали своим сверстникам об истории гимназии, ее знаменитых выпускниках. Наши польские соседи оставили запись в книге почетных гостей.

 

Счастья мешочки от белорусских друзей

 

Счастья мешочки от белорусских друзей

 

Иностранных туристов пригласили также поучаствовать в подвижных народных играх. Они включились в них с большим азартом и энтузиазмом. Самые активные, конечно же, получили подарки.

 

Счастья мешочки от белорусских друзей

 

Для юных гостей провели мастер-класс по изготовлению мешочков-счастья. Оторвать их от этой работы было невозможно. Белорусские сувениры станут отличным подарком для близких.

 

Счастья мешочки от белорусских друзей

 

Счастья мешочки от белорусских друзей

 


Немного отдохнули – и снова игры, но уже спортивные, в эстафете «Спорт собирает друзей». Победила, конечно же, дружба! Международная!

 

Счастья мешочки от белорусских друзей

 


В районном историко-краеведческом музее туристы узнали много интересного о природных экспонатах, об обитателях пущи. Несмотря на то, что их удивить, пожалуй, сложно, так как Беловежа – это центр польской части пущи, и о древнем реликтовом лесе они знают не понаслышке.

 

Счастья мешочки от белорусских друзей

 

Гости пообедали в ресторане «Беловежский», сделали покупки в магазинах и проследовали к пункту пропуска «Переров». До новых встреч!  

 

Барбара ЛЕОНЮК, заместитель директора школьно-дошкольного комплекса в Беловежи:

Счастья мешочки от белорусских друзей

– Мы живем рядом с вами и привезли наших детей, учеников, чтобы показать, что мы соседи. Вместе участвуем в трансграничных проектах, чтобы иметь возможность чаще видеться и больше узнавать друг о друге.
Нам в Свислочи очень нравится. Я здесь второй раз. Была две недели тому назад и сразу же решила привезти сюда своих учеников. Детям тоже у вас понравилось. Очень хорошо нас приняли в гимназии. Почаще бы так встречаться.

 

Юлия БАРМОТА, учащаяся 8 класса начальной школы в Беловежи:

Счастья мешочки от белорусских друзей

– Мне все понравилось. Правда, в Беларуси в этом году я уже второй раз. В июне была в Каменюках. Все интересно. Спасибо моим сверстникам из гимназии за хороший прием.

 

Марина ЯНЮК.

Фото автора.




 

 
 
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На днях в Свислочи побывали иностранные безвизовые туристы. Это группа учащихся и учителей начальной школы Беловежи, что в Подляском воеводстве Гайновского...
 
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