Делегация Гродненской области приняла участие в I Форуме регионов Беларуси и Украины



На форуме Гродненщину представляла делегация во главе с председателем облисполкома Владимиром Кравцовым. Также в нее вошли представители комитета экономики, Гродненского отделения торгово-промышленной палаты, СЭЗ «Гродноинвест», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Красносельскстройматериалы» и других компаний и фирм.

– Велись переговоры с нашими партнерами, представляющими регионы Украины, – сообщил «ГП» председатель комитета экономики облисполкома Андрей Свиридов. – С белорусской стороны была развернута выставка продукции по отраслевому принципу, украинцы представили продукцию регионов. Нами проведены переговоры с представителями Одесской, Черниговской, Сумской и Ровенской областей. Гродненская область и регионы Украины в последнее время обеспечили достаточно высокие темпы прироста внешней торговли. В нынешнем году этот показатель составляет более 200 %. За восемь месяцев он составляет порядка 200 миллионов долларов.





Основные поставки продукции в Украину производит ОАО «Гродно Азот». Также наращивает выпуск химических удобрений резидент СЭЗ «Гродноинвест» – новое предприятие «Белагроферт», продукция пользуется большим спросом на украинском рынке.

Гродненские компании давние партнеры украинских регионов. В частности поставки элитной продукции в Украину осуществляют сегодня ИООО «Кроноспан» из Сморгони и гродненское ООО «Конте Спа». Компания «Содружество» из Сморгони импортируют из Украины подсолнечное и рапсовое масло как сырье для своего производства. Словом, экспорт и импорт предприятий Гродненщины с украинскими регионами сбалансированы.

Чтобы достичь рубежей, которые на форуме поставил перед нашими производителями Президент Беларуси, нужно в ближайшие два года прирастать в торговле с регионами Украины по 40 %. Несмотря на то, что Украина является крупным производителем сельскохозяйственной продукции, гродненские предприятия наращивают в эту страну экспорт своей продукции, особенно ОАО «Беллакт», «Щучинский маслосырзавод».





Как сообщил Андрей Свиридов, в нашей области действуют 19 предприятий с украинским капиталом. Одно из них – ИООО «БелОБСТ» в Волковыске, выпускающее фруктовые наполнители для нашей молочной промышленности.

Активно участвует Гродненщина и в проектах трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина». Начнет реализовываться трехсторонний проект между городами Щучин, польским Щучином и Ковелем из Волынской области.

На форуме проведены переговоры с делегацией из Львовской области, где обменялись наработками в вопросах развития туристической деятельности и привлекательности регионов, установлены контакты. Хорошие наработки и после переговоров с партнерами из Запорожской и Днепропетровской областей.

– Украинские регионы сейчас получили больше самостоятельности по вопросам международного сотрудничества, и нам проще общаться с ними напрямую, минуя Киев,– подытожил Андрей Свиридов. – Беларусь интересна им в плане географического расположения на границе с Евросоюзом, выстраивания логистических цепочек. Одна из них – из Киева через Беларусь в Прибалтику, в том числе и по автодороге М-7, проходящей через Гродненщину.

Николай Шлык.