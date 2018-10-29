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3 ноября дополнительно будут проведены осенние ярмарки
30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые брестчане и гости нашего города!
3 ноября с 9.00 до 16.00 дополнительно будут проведены осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции на следующих площадках:
проспект Машерова, 17 (за рынком ОАО «Брестский ЦУМ»);
улица Гаврилова, 16 (на парковке у ТЦ «Экватор»)
Контактные телефоны управления торговли и услуг Брестского городского исполнительного комитета: 8 (0 162) 21 04 49; 8 (0162) 21 04 75; 8 (0 162) 21 04 68; 8 (0 162) 21 04 65.
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Уважаемые брестчане и гости нашего города! 3 ноября с 9.00 до 16.00 дополнительно будут проведены осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции на...
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