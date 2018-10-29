Предновогодняя ярмарка этого года кардинально изменит свой облик

В Новый год в новом формате. Такую задачу поставил председатель Брестского горисполкома перед службами, ответственными за организацию рождественских ярмарок.



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В этом году новогодняя торговля видоизменится: вместо тентовых палаток на улице Гоголя появится около 30 деревянных тематических домиков.



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Схема их размещения и визуализация разработаны и согласованы управлением архитектуры и градостроительства совместно с управлением торговли и услуг горисполкома.

Такое решение, во-первых, положительно скажется на внешнем облике гоголевской аллеи: деревянные домики гармонично впишутся в общую концепцию улицы литературных фонарей и выполнят эстетическую функцию.



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Во-вторых, новые торговые объекты будут закрываться на ключ, что исключит ежедневные привоз, разгрузку и погрузку товара на прилавки. В прошлом, данные манипуляции затрудняли движение автомобилей и провоцировали пробки на проезжей части улицы.



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Таким образом, в этом ярмарочном сезоне организация дорожного движения существенно изменится в лучшую сторону.

К изготовлению новых деревянных домиков уже приступили. Государственным предприятием «Торговый сервис и потребительский рынок» уже подобраны субъекты хозяйствования, которые будут организовывать продажу товаров новогоднего ассортимента (елочные игрушки и украшения, новогодние и Рождественские сувениры, подарки, гирлянды и т.д.) на базе деревянных домиков по ул. Гоголя.

В этом году сувениры и другие товары рождественской тематики можно будет приобрести на предновогодней ярмарке с 1 по 31 декабря 2018г.



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Напомним, в прошлом году жители и гости города над Бугом оценили новый формат рождественской ярмарки на улице Пушкинской. Речь идет о деревянных домиках, которые разместились на участке от площади Ленина до ул. Карла Маркса.



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Внешний вид домиков, горячие напитки, глинтвейн, имбирные пряники и другие кондитерские изделия, сувениры и товары новогодней и Рождественской тематики. Все это стало настоящими «ингредиентами» приближающихся январских праздников.



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Успех эксперимента был отмечен как жителями и гостями города, так и в Брестском горисполкоме. Именно поэтому в этом году руководством города было принято решение перевести предновогоднюю торговлю на «новые» рельсы.

«Сказочный городок» по ул. Пушкинской также появится и в этом сезоне. Он начнет свою работу с 1 декабря 2018 г. и будет радовать жителей и гостей города своей неповторимой атмосферой до 19 января 2019 г.

Для тех, кто по различным причинам не сможет заглянуть на новогодний кирмаш на Гоголя или Пушкинской – хорошая новость. Нкнребольшие предновогодние ярмарки будут работать за рынком ОАО «Брестский ЦУМ», и у торгового центра «Экватор».