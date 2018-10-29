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Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте

30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Рыбаки и любители подводной охоты Бреста в ожидании хороших уловов. Карьер Большая Соя пополнили карпом, амуром, толстолобиком, щукой и карасем, общим весом более 500 кг и на сумму 2142 рубля. Все за счет членских взносов рыболовов–любителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте

Инициаторами акции стали участники ОО «Белорусская федерация подводного спорта». Рыбу привезли из ОАО «Рыбхоз «Соколовский Гусак».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте

— Зарыбление проводится с целью повышения продуктивности рыболовных угодий, а также привлечения интереса населения к рыбной ловле, — отметил председатель ОО «Белорусская федерация подводного спорта» Вячеслав Романович.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте

За процессом зарыбления водоема наблюдал корреспондент Zarya.by


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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Рыбаки и любители подводной охоты Бреста в ожидании хороших уловов. Карьер Большая Соя пополнили карпом, амуром, толстолобиком, щукой и карасем, общим весом более...
 
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