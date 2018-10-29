|
Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте
30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Рыбаки и любители подводной охоты Бреста в ожидании хороших уловов. Карьер Большая Соя пополнили карпом, амуром, толстолобиком, щукой и карасем, общим весом более 500 кг и на сумму 2142 рубля. Все за счет членских взносов рыболовов–любителей.
Инициаторами акции стали участники ОО «Белорусская федерация подводного спорта». Рыбу привезли из ОАО «Рыбхоз «Соколовский Гусак».
— Зарыбление проводится с целью повышения продуктивности рыболовных угодий, а также привлечения интереса населения к рыбной ловле, — отметил председатель ОО «Белорусская федерация подводного спорта» Вячеслав Романович.
За процессом зарыбления водоема наблюдал корреспондент Zarya.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рыбаки и любители подводной охоты Бреста в ожидании хороших уловов. Карьер Большая Соя пополнили карпом, амуром, толстолобиком, щукой и карасем, общим весом более...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)