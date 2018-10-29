Фотофакт: зарыбление водоема Большая Соя в Бресте

Рыбаки и любители подводной охоты Бреста в ожидании хороших уловов. Карьер Большая Соя пополнили карпом, амуром, толстолобиком, щукой и карасем, общим весом более 500 кг и на сумму 2142 рубля. Все за счет членских взносов рыболовов–любителей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Читать полностью в источнике с фото:





Инициаторами акции стали участники ОО «Белорусская федерация подводного спорта». Рыбу привезли из ОАО «Рыбхоз «Соколовский Гусак».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Читать полностью в источнике с фото:





— Зарыбление проводится с целью повышения продуктивности рыболовных угодий, а также привлечения интереса населения к рыбной ловле, — отметил председатель ОО «Белорусская федерация подводного спорта» Вячеслав Романович.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Читать полностью в источнике с фото:





За процессом зарыбления водоема наблюдал корреспондент Zarya.by



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60191.php

Читать полностью в источнике с фото:



