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Канал Огинского в ЛОХ «Выгоновское» зарыбили щукой
30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
22 октября 2018 года в ЛОХ «Выгоновское» проведено зарыбление канала Огинского щукой.
В лесоохотничьем хозяйстве «Выгоновское», переданном под управление ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща», сообщили о зарыблении канала Огинского. Выпущено 123 кг щуки, вес каждой из них около 300 граммов.
Также сообщаем, что в скором времени планируется выпустить 1 400 экземпляров щуки в озеро Выгонощанское.
Ведение рыболовного хозяйства, кроме непосредственно вылова рыбы, требует проведения целого ряда мероприятий. Прежде всего, это зарыбление водных объектов выращенным в рыбхозах молодняком. Зарыбление проводится в целях повышения продуктивности водоемов и улучшения качественного состава уловов. Возраст посадочного материала (сеголетки, годовики или двухлетки), его видовая принадлежность определяется исходя из особенностей водоема, а также с учетом вероятности возникновения заморных явлений.
Зарыбление в ЛОХ «Выгоновское» проводится согласно рыбоводно-биологическому обоснованию, которое разрабатывается для каждого конкретного водного объекта, исходя из состояния его экосистемы.
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22 октября 2018 года в ЛОХ «Выгоновское» проведено зарыбление канала Огинского щукой. В лесоохотничьем хозяйстве «Выгоновское», переданном под управление ГПУ...
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