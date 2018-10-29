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В Барановичах спасатели обнаружили труп женщины, через окно попав в ее квартиру
30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
В редакцию Intex-press обратились читатели, которые рассказали, что сотрудники
Спасатели поднимаются в квартиру дома №9 на ул. Ленина. Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ
Как рассказала жительница дома, машины ГРОЧС приехали к этому дому неспроста:
– Где-то пять дней назад пропала 77-летняя женщина, которая живет в нашем подъезде на четвертом этаже. Раньше она выходила на прогулку в любую погоду, а тут исчезла. Бывало, она выпивала и тогда дня два во двор не выходила, но в этот раз ее никто не видел уже долго. Близких родственников у нее здесь нет: муж и сын умерли, а внучка живет в Новочеркасске. Поэтому, когда бабушка перестала открывать дверь и выходить на улицу, мы забили тревогу. Позвонили внучке, она сказала обращаться в милицию.
По словам соседей, десять дней назад бабушку выписали из офтальмологического отделения больницы.
30 октября сотрудники ГРОЧС приехали к дому, чтобы забраться в квартиру. Так как дверь была заперта, они попали внутрь через окно. На диване обнаружили тело пожилой женщины.
Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ
Соседи рассказывают, что умершая всю жизнь работала на швейной фабрике.
– Хорошая была женщина, добрая. Всегда подкармливала бездомных животных.
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В редакцию Intex-press обратились читатели, которые рассказали, что сотрудники МЧС 30 октября по выдвижной лестнице поднимались в одну из квартир дома №9 на улице Ленина....
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