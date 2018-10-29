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В рамках межведомственной акции «Полезные каникулы» прошли соревнования по дартсу

30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В учреждениях образования начались осенние каникулы. Как здорово провести их с пользой: отдохнуть и набраться сил.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60187.php

В рамках межведомственной акции «Полезные каникулы» прошли соревнования по дартсу

В рамках межведомственной акции «Полезные каникулы» для несовершеннолетних педагогами были продуманы интересные мероприятия, в том числе и спортивные.

27 октября 2018 года ГУО «Средняя школа № 18 г. Бреста» распахнула двери для 85 мальчишек и девчонок 6-7 классов школ и гимназий Ленинского района. ГУО «Многопрофильный центр детей и молодёжи», комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних и Ленинский РК ОО «БРСМ» г. Бреста организовали для 15 команд соревнования по дартсу и подготовили сладкие призы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60187.php

В рамках межведомственной акции «Полезные каникулы» прошли соревнования по дартсу

Кубком за 1 место третий год подряд награждена команда ребят из средней школы № 17, 2 место заняла гимназия № 3, а 3 место досталось команде средней школы № 20 им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева.

За волю к победе награждена команда гимназии № 1.

Самыми юными участниками на соревнованиях были: Бойко Елизавета (СШ № 18), Казакова Виктория (СШ №5) и Бойко Егор (СШ №8).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60187.php

В рамках межведомственной акции «Полезные каникулы» прошли соревнования по дартсу

Самыми меткими метателями дротиков стали: Бушуев Игорь (гимназия №1), Лис Алиса (средняя школа № 9) и Лесик Валерия (гимназия № 3).

В рамках Дня здоровья участники, представители и болельщики команд приняли участие в викторинах по вопросам здорового образа жизни. А инспектор ИДН Надежда Пивень напомнила учащимся об ответственности за правонарушения.

 
Теги: Брест
 
 
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В учреждениях образования начались осенние каникулы. Как здорово провести их с пользой: отдохнуть и набраться сил. В рамках межведомственной акции «Полезные...
 
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