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С сотрудниками Брестского РОВД проведены занятия по практической стрельбе из автомата Калашникова
30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Погода в этот день как будто решила испытать навыки сотрудников районного отдела, создав условия, можно сказать, приближенные к боевым, температура воздуха на отметке 7 градусов выше ноля, влажность более 80 процентов, дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду.
В таких погодных условиях не то что вести стрельбу, находится на открытой местности и устоять не шелохнувшись сложно.
После того как руководитель занятий совместно с руководителем стрельбы – сотрудником центра специальной подготовки УВД Брестского облисполкома лейтенантом милиции Александром Жучиком провели инструктаж о соблюдении мер безопасности при проведении стрельб, сотрудников разделили на смены по пять человек, довели условия выполнения упражнений, после чего прозвучала команда руководителя стрельбы «Огонь».
Несмотря на преграды, устроенные погодой, сотрудники отдела показали хороший уровень владения автоматическим оружием, но и не обошлось без поправки на ветер.
Занятия прошли на хорошем организационном уровне, сотрудники окунулись в суровые условия ведения стрельбы.
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Погода в этот день как будто решила испытать навыки сотрудников районного отдела, создав условия, можно сказать, приближенные к боевым, температура воздуха на...
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