С сотрудниками Брестского РОВД проведены занятия по практической стрельбе из автомата Калашникова

Погода в этот день как будто решила испытать навыки сотрудников районного отдела, создав условия, можно сказать, приближенные к боевым, температура воздуха на отметке 7 градусов выше ноля, влажность более 80 процентов, дождь, порывы ветра до 23 метров в секунду.



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В таких погодных условиях не то что вести стрельбу, находится на открытой местности и устоять не шелохнувшись сложно.



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После того как руководитель занятий совместно с руководителем стрельбы – сотрудником центра специальной подготовки УВД Брестского облисполкома лейтенантом милиции Александром Жучиком провели инструктаж о соблюдении мер безопасности при проведении стрельб, сотрудников разделили на смены по пять человек, довели условия выполнения упражнений, после чего прозвучала команда руководителя стрельбы «Огонь».



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Несмотря на преграды, устроенные погодой, сотрудники отдела показали хороший уровень владения автоматическим оружием, но и не обошлось без поправки на ветер.



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Занятия прошли на хорошем организационном уровне, сотрудники окунулись в суровые условия ведения стрельбы.