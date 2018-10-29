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Открытие региональной выставки «Таленты зямлі Берасцейскай» пройдет 3 ноября

30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Открытие региональной выставки «Таленты зямлі Берасцейскай» пройдет 3 ноября 2018 года в Брестском государственном областном центре молодежного творчества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60185.php

Открытие региональной выставки «Таленты зямлі Берасцейскай» пройдет 3 ноября

Областной проект «Таленты зямлі Берасцейскай» проводится в целях развития и популяризации декоративно-прикладного творчества, выявления и поддержки юных талантов, сохранения и развития народных традиций. Благодаря проекту учащиеся получают возможность глубже познакомиться с особенностями декоративно-прикладного творчества Брестчины.

С 3 по 25 ноября 2018 года в выставочном зале УО «Брестский государственный областной центр молодёжного творчества» в рамках проекта «Таленты зямлі Берасцейскай» на выставке детского творчества будут представлены работы учащихся многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и молодежи учреждений дополнительного образования детей и молодежи Столинского района.

Учащиеся Столинского районного центра детского творчества и Давид-Городокского центра детского творчества – активные участники областных и республиканских выставок. Их работы отличаются творческим подходом, оригинальностью и качеством исполнения.

На выставке можно будет познакомиться с творческими работами, выполненными в технике соломоплетения, вышивки, вытинанки, которые отражают особенности культуры и традиции местных художественных промыслов, а также современные направления: роспись по стеклу, декупаж, квиллинг, бисероплетение, мягкая игрушка. Интересные панно, композиции, вышитые рушники и сорочки представят учащиеся образцовой студии народных промыслов «Вышыванка» (педагог Лёгкая Валентина Николаевна).

Открытие выставки состоится 3 ноября 2018 года в 12.00 в фойе 2 этажа УО «БГОЦМТ». Учащимися Столинского района подготовлена концертная и игровая программы. На открытие выставки приглашены учащиеся младших классов школ г. Бреста.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Открытие региональной выставки «Таленты зямлі Берасцейскай» пройдет 3 ноября 2018 года в Брестском государственном областном центре молодежного творчества. ...
 
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