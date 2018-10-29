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Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил Диего Марадону с днем рождения

30.10.2018 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60184.php

Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил Диего Марадону с днем рождения

"С Днем рождения, @maradona! 30 октября почетному председателю "Динамо-Брест" и легенде мирового футбола Диего Марадоне исполнилось 58 лет!" - говорится в поздравлении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagra

Диего Марадона в мае 2018 года подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. 16 июля футболист прилетел в Брест, где дал свою первую в Беларуси пресс-конференцию и посетил матч чемпионата Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения. "С Днем рождения, @maradona! 30 октября почетному...
 
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