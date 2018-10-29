Футбольный клуб "Динамо-Брест" поздравил легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону с днем рождения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60184.php

Читать полностью в источнике с фото:





"С Днем рождения, @maradona! 30 октября почетному председателю "Динамо-Брест" и легенде мирового футбола Диего Марадоне исполнилось 58 лет!" - говорится в поздравлении, опубликованном на официальной странице клуба в Instagra

Диего Марадона в мае 2018 года подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. 16 июля футболист прилетел в Брест, где дал свою первую в Беларуси пресс-конференцию и посетил матч чемпионата Беларуси.