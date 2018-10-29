2 ноября «прямую линию» проведет Сергей Дерябин

- Насколько престижна сегодня служба в армии?
- Какое наказание грозит уклонистам?
- Популярна ли среди гомельчан альтернативная служба?
Эти и другие вопросы, касающиеся призыва и службы в армии, можно задать на «прямой линии» «Гомельскай праўды».
Гость редакции «Гомельскай праўды» — заместитель военного комиссара Гомельской области Сергей Сергеевич ДЕРЯБИН.
Звоните в пятницу, 2 ноября, с 11.00 до 12.00 по телефону «прямой линии» 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на электронный адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».