2 ноября «прямую линию» проведет Сергей Дерябин





Насколько престижна сегодня служба в армии?

Какое наказание грозит уклонистам?

Популярна ли среди гомельчан альтернативная служба?

Эти и другие вопросы, касающиеся призыва и службы в армии, можно задать на «прямой линии» «Гомельскай праўды».

Гость редакции «Гомельскай праўды» — заместитель военного комиссара Гомельской области Сергей Сергеевич ДЕРЯБИН.

Звоните в пятницу, 2 ноября, с 11.00 до 12.00 по телефону «прямой линии» 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на электронный адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».