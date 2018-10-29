Купалье на родине Лукашенко предложили проспонсировать коммерческим банкам





Нацбанк обратился к коммерческим банкам с предложением профинансировать празднование Купалья на родине Александра Лукашенко.

Этот праздник известен под названием "Александрия собирает друзей". На размышление банкам дали месяц, пишет tut.by .

Первый фестиваль прошёл в агрогородке Александрия Шкловского района в 2010 году. Праздник финансируется как из бюджета, так и спонсорской помощью. На этот раз оргкомитет обратился в Нацбанк с просьбой помочь найти дополнительные источники финансирования на 2019 год, а Нацбанк переадресовал просьбу коммерческим банкам. О принятом решении Нацбанк просит сообщить ему до 1 декабря 2018 года.