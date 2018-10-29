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Купалье на родине Лукашенко предложили проспонсировать коммерческим банкам

30.10.2018 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Купалье на родине Лукашенко предложили проспонсировать коммерческим банкам

Нацбанк обратился к коммерческим банкам с предложением профинансировать празднование Купалья на родине Александра Лукашенко.

Этот праздник известен под названием "Александрия собирает друзей". На размышление банкам дали месяц, пишет tut.by.

Первый фестиваль прошёл в агрогородке Александрия Шкловского района в 2010 году. Праздник финансируется как из бюджета, так и спонсорской помощью. На этот раз оргкомитет обратился в Нацбанк с просьбой помочь найти дополнительные источники финансирования на 2019 год, а Нацбанк переадресовал просьбу коммерческим банкам. О принятом решении Нацбанк просит сообщить ему до 1 декабря 2018 года.

 
 
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Нацбанк обратился к коммерческим банкам с предложением профинансировать празднование Купалья на родине Александра Лукашенко.
 
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